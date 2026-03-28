元“青汁王子”三崎優太氏、てんちむと結婚 今年の元日に「運命の赤い稲妻が落ち…」【報告全文】
実業家の元“青汁王子”こと三崎優太氏が28日、自身のXを更新。YouTuberのてんちむとの結婚を発表した。
【写真】ドレス姿で…てんちむが元“青汁王子”三崎優太氏との結婚を報告
三崎氏は
■報告全文
御報告
いつも応援してくれている皆様へ
私事ではありますが、三崎優太と橋本甜歌(てんちむ)は、1月30日に入籍したことを
ご報告させていただきます。
これまで長年の友人だったのですが、2026年の1月1日に運命の赤い稲妻が落ち、彼女にプロポーズしました。決して順風満帆な人生ではありませんでしたが、一生涯の運命の相手と寄り添い合い、新たな人生をスタートすることになりました。
このようなご報告ができるのも、ここまで応援してくれた皆様や関係者の方々のお陰です。
心よりお礼を申し上げます。
まだまだ未熟な二人ではございますが、これからは家族として手を取り合って温かい家庭を築いていきたいと思います。どうか温かく見守っていただければ幸いです。
今後ともよろしくお願い申し上げます。
【写真】ドレス姿で…てんちむが元“青汁王子”三崎優太氏との結婚を報告
三崎氏は
■報告全文
御報告
いつも応援してくれている皆様へ
私事ではありますが、三崎優太と橋本甜歌(てんちむ)は、1月30日に入籍したことを
ご報告させていただきます。
これまで長年の友人だったのですが、2026年の1月1日に運命の赤い稲妻が落ち、彼女にプロポーズしました。決して順風満帆な人生ではありませんでしたが、一生涯の運命の相手と寄り添い合い、新たな人生をスタートすることになりました。
このようなご報告ができるのも、ここまで応援してくれた皆様や関係者の方々のお陰です。
心よりお礼を申し上げます。
まだまだ未熟な二人ではございますが、これからは家族として手を取り合って温かい家庭を築いていきたいと思います。どうか温かく見守っていただければ幸いです。
今後ともよろしくお願い申し上げます。