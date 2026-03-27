サムスン（Samsung）は、「Galaxy A57 5G」と「Galaxy A37 5G」を海外で発表した。4月10日より一部の市場で発売される。なお、日本向けの展開は発表されていない。

両機種は、洗練されたデザイン、強力なカメラ、日常生活で頼れる「Awesome Intelligence」が特徴という。ソフトウェアはAndroid 16とSamsungのOne UI 8.5を搭載し、最大6世代のOSアップグレードと最大6年間のセキュリティ更新の対象となる。

ボイスレコーダーアプリは、新たに音声文字起こしが追加され、通話録音の文字起こしや翻訳、ボイスメールのテキスト化が可能になった。また、AI Select（AIセレクト）により、画面上のテキスト抽出やコンテンツ作成に関するアクションが直接表示される。

AIセレクトはマルチウィンドウでのドラッグ＆ドロップもサポートしており、画像をSamsung Notesやフォトエディターに移動できる。

Object Eraserは、映りこんだ通行人やカフェの雑然としたモノなど、不要な映りこみを削除する編集がより自然に行える。また「Galaxy A57 5G」の動画編集には自動的に必要なシーンのみを残すオートトリム機能にも対応する。

Galaxy A57 5G

「Galaxy A57 5G」は、6.7インチの有機EL（Super AMOLED+）ディスプレイを搭載し、リフレッシュレートは最大120Hz。大きさは161.5×76.8×6.9mm、重さは179g。

カメラは1200万画素の超広角レンズ（F値2.2）、5000万画素の広角レンズ（F値1.8）、500万画素のマクロレンズ（F値2.4）のトリプルレンズ構成で、フロントは1200万画素（F値2.2）を搭載する。

メモリとストレージは、8GB+128GB／8GB+256GB／12GB+256GB／12GB+512GBの組み合わせがラインナップされる。OSはAndroid 16、One UI 8.5を搭載する。バッテリー容量は5000mAh。

Galaxy A37 5G

「Galaxy A37 5G」は、6.7インチの有機EL（Super AMOLED）ディスプレイを搭載し、リフレッシュレートは最大120Hz。大きさは162.9×78.2×7.4mm、重さは196g。

カメラは800万画素の超広角レンズ（F値2.2）、5000万画素の広角レンズ（F値1.8）、500万画素のマクロレンズ（F値2.4）、フロントに1200万画素（F値2.2）を搭載する。

メモリとストレージは6GB+128GB／8GB+128GB／8GB+256GB／12GB+256GBの組み合わせがラインナップされる。OSはAndroid 16、One UI 8.5を搭載する。バッテリー容量は5000mAh。