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ユニット型特養のケアとは「一人ひとりの時間を大切にすること」だった

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTuber「はたつん介護士」のはたつんが、「【早番密着】ユニット型特養で1日体験！想像以上の忙しさとやりがいに驚いた!!【介護現場のリアル】」を公開した。動画では、特別養護老人ホーム「ガーデンハウス明範荘」での早番業務の1日体験を通じて、入居者一人ひとりに寄り添うユニット型特養の魅力が紹介されている。



動画で体験した「ユニット型特養」とは、10人程度の少人数グループを生活単位とし、入居者の個性や生活リズムに合わせて生活をサポートする施設である。前半では、起床介助から始まり、朝食の配膳や口腔ケアを行う様子が収められている。また、入浴介助では個浴でマンツーマンのケアが行われ、リフト付きの浴槽を用いて、介助する側と受ける側の双方の負担を軽減する工夫が紹介された。



午後には、トイレ誘導などに使用される「スカイリフト」をはたつん自身が体験する場面も。リモコン操作で安全に持ち上げられ、キャスターで移動できるこの機器について、腰や身体に負担なく安全に介助ができると解説した。その後はレクリーションで入居者と交流し、一人ひとりの好みに合わせた飲み物を提供するおやつの時間が設けられた。おやつを提供する際、はたつんが「私が愛を入れたから」と語りかけ、入居者と笑顔で言葉を交わす場面も見られた。



1日の終わりに、はたつんはユニット型特養の良さについて、「その方、その方の時間を大切にするお仕事なんだなと思いました」と振り返った。高齢になっても自分が好きなものを制限されることなく、ゆったりと楽しめるケアを提供できることが、ユニットケアの最大の魅力であると締めくくっている。