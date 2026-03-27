【ブロッコリー1株ペロリ】牛乳とクリチで濃厚！鮭とブロッコリーのチーズクリームパスタ
今日はクリーム系のパスタが食べたい……！ そんなときは、いつもの鮭の切り身を使って作る『鮭とブロッコリーのチーズクリームパスタ』はいかが？
ソース作りが難しそうと感じるかもしれませんが、牛乳とクリームチーズを混ぜるだけ！ 簡単に、濃厚＆クリーミーな味に仕上がります。ブロッコリー（なんと1株分！）をどさっと入れるので、野菜もしっかりとれますよ。
『鮭とブロッコリーのチーズクリームパスタ』のレシピ
材料（2人分）
スパゲティ（太さ1.6mm、ゆで時間9分のもの）……160g
生鮭の切り身……2切れ（約160g）
ブロッコリー（小）……1株（約250g）
塩……ひとつまみ
こしょう……少々
小麦粉……大さじ1/2
オリーブオイル……小さじ1
水……3カップ
塩……小さじ2/3
牛乳……3/4カップ
クリームチーズ……60g
作り方
(１)ブロッコリーは小房に分け、茎は皮をむいて幅5mmの輪切りにする。鮭は一口大に切って塩をふる。5分ほどおいて水けを拭き、こしょうをふって小麦粉をまぶす。
(２)フライパンにオリーブオイルを中火で熱し、鮭を並べ入れる。2分ほど焼いたら返し、さらに1分ほど焼いて取り出す。
(３)(２)のフライパンをさっと拭き、〈A〉を入れて中火にかける。煮立ったらスパゲティを半分に折って入れ、ブロッコリーを加える。スパゲティをほぐすように混ぜ、再び煮立ったらふたをして弱めの中火にし、途中2〜3回混ぜながら、8分ほどゆでる。
(４)牛乳、クリームチーズを加え、混ぜながらチーズを溶かし、全体にとろりとするまで煮る。鮭を戻し入れ、さっと混ぜる。
煮ているとブロッコリーが柔らかくなり少しくずれますが、そのホロホロ感がまた良い感じ！ フライパンひとつで手軽に作れる『鮭とブロッコリーのチーズクリームパスタ』、ぜひお試しあれ。
食品メーカーの営業職、料理研究家のアシスタントを経て独立。「おいしくて、作りやすい家庭料理」をテーマに、雑誌、書籍、TV、企業へのレシピ提案などを行っている。ボリュームのある肉料理からおもてなし向けの華やかなメニューまで、幅広いジャンルをまねしやすい、作りやすい、失敗しないレシピで紹介している。