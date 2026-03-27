IVEチャン・ウォニョン、日本ローカルアンバサダー就任 圧倒的透明感の“水光ツヤ髪”披露【コメント全文】
韓国の6人組グループ・IVEのチャン・ウォニョンが、プロフェッショナル・ラグジュアリーヘアケアブランド「ケラスターゼ」の日本ローカルアンバサダーに就任したことが27日、発表された。
【別カット】色気あふれる…グジュアリーなIVE・ウォニョン
アンバサダー就任に合わせ、きょう27日に発売される新シリーズ「グロスアブソリュ」のイメージムービー、メインビジュアルを4月1日より公開する。圧倒的な透明感と自信に満ちたウォニョンが、内側から光を放つような“水光ツヤ髪”の美しさを体現する。
ウォニョンは、常に自分自身の美しさをアップデートし、世界中のファンに自信とインスピレーションを与え続け、エレガントかつモダンな存在感は放っている。同ブランドが掲げる「髪こそ、自分らしさ。妥協のない輝きをあなたへ。」という信念を体現しているウォニョンが、ブランドの“新しい顔”として魅力を発信していく。
【コメント】
――ケラスターゼ日本ローカルアンバサダー ウォニョンからのメッセージ 日本でのアンバサダー就任について。
日本でケラスターゼのアンバサダーを務めさせていただけることに、心からワクワクしています！日本の皆さんは自分らしい美しさをとても大切にされている印象があるので、そんな素敵な皆さんにケラスターゼの魅力を直接お届けできるのが本当にうれしいです。これから日本の皆さんと、もっとたくさん『美しさ』を共有できるのが楽しみで仕方がありません。
私にとってケラスターゼは、単なるヘアケアブランドではなく、自分を大切にするための“特別な儀式”を与えてくれる存在です。使うたびに心がときめきます。髪は、その人の自信を映し出す鏡のようなもの。ケラスターゼと一緒に、世界中の皆さんの毎日をより輝かせることができることを、とても光栄に感じています。
――新製品グロスアブソリュについて
「グロスアブソリュ」を初めて体験した時、その名の通り、圧倒的なツヤに驚かされました。髪の表面が驚くほど滑らかに整ってまさに理想としていた鏡のような美しさでした。
指通りも非常に軽やかで、髪そのものがみずみずしく、香りもとても華やかです。
――日本のファンへのメッセージ
まだケラスターゼに出会っていない皆さん、ぜひ一度その違いを体験してみてください。髪がきれいになると、その日1日の気分までポジティブに変わることを、きっと実感していただけるはずです。
自分の髪をもっと好きになれる喜びを、私と一緒に感じてみませんか。あなたの髪に、最高の輝きをプレゼントしてあげてくださいね。
【別カット】色気あふれる…グジュアリーなIVE・ウォニョン
アンバサダー就任に合わせ、きょう27日に発売される新シリーズ「グロスアブソリュ」のイメージムービー、メインビジュアルを4月1日より公開する。圧倒的な透明感と自信に満ちたウォニョンが、内側から光を放つような“水光ツヤ髪”の美しさを体現する。
【コメント】
――ケラスターゼ日本ローカルアンバサダー ウォニョンからのメッセージ 日本でのアンバサダー就任について。
日本でケラスターゼのアンバサダーを務めさせていただけることに、心からワクワクしています！日本の皆さんは自分らしい美しさをとても大切にされている印象があるので、そんな素敵な皆さんにケラスターゼの魅力を直接お届けできるのが本当にうれしいです。これから日本の皆さんと、もっとたくさん『美しさ』を共有できるのが楽しみで仕方がありません。
私にとってケラスターゼは、単なるヘアケアブランドではなく、自分を大切にするための“特別な儀式”を与えてくれる存在です。使うたびに心がときめきます。髪は、その人の自信を映し出す鏡のようなもの。ケラスターゼと一緒に、世界中の皆さんの毎日をより輝かせることができることを、とても光栄に感じています。
――新製品グロスアブソリュについて
「グロスアブソリュ」を初めて体験した時、その名の通り、圧倒的なツヤに驚かされました。髪の表面が驚くほど滑らかに整ってまさに理想としていた鏡のような美しさでした。
指通りも非常に軽やかで、髪そのものがみずみずしく、香りもとても華やかです。
――日本のファンへのメッセージ
まだケラスターゼに出会っていない皆さん、ぜひ一度その違いを体験してみてください。髪がきれいになると、その日1日の気分までポジティブに変わることを、きっと実感していただけるはずです。
自分の髪をもっと好きになれる喜びを、私と一緒に感じてみませんか。あなたの髪に、最高の輝きをプレゼントしてあげてくださいね。