3月25日、タレントのギャル曽根が、朝の情報番組『ラヴィット！』（TBS系）に出演した。木曜レギュラーのギャル曽根は、水曜日の出演という“イレギュラー”となったが、番組内での言動がSNSで波紋を呼んでいるようで──。

この日は、身の回りの数や時間、重さなどが「ジャスト（ぴったり）」かどうかを当てるクイズ企画「THEジャスト」2時間スペシャルがおこなわれた。

「令和アイドル連合、ラヴィット！女性レギュラーチーム、チームJ、ラヴィット！チームの4チームに分かれて戦いがおこなわれました。ギャル曽根さんは、矢田亜希子さんや近藤千尋さんらの『ラヴィット！女性レギュラーチーム』として参加しました」（スポーツ紙記者）

各チーム、さまざまなクイズに挑戦し、その結果に一喜一憂し、番組は大盛り上がりで幕を閉じた。しかし、放送後のXでは、

《ギャル曽根，さっそく水曜日でもグループの調和を乱しまくり》

《まぢギャル曽根我が強い》

など、ギャル曽根の言動に対する不満の声が聞かれていたのだ。

「野口英世の肖像が千円札になったのは2006年ジャストか、ジャストでないかを当てるクイズでのことです。チーム全員で話し合った結果、2006年より前の『LOW』を選択しました。しかし、ギャル曽根さんが『HIGHじゃない？』と、2006年より後ではないかと意見を述べ、チーム内で意見が分かれました。

ギャル曽根さんは自分の選択肢に自信があったのか、ほかのチームメンバーの意見を無視して、ひとりだけ『HIGH』の選択肢を選ぼうとする場面があったのです。最終的には、全員で『LOW』を選んで正解したのですが、ギャル曽根さんの意見によってゲームの進行が遅れたため、“調和乱し”のような印象を与えてしまったようです」（芸能記者）

ギャル曽根は、番組開始当初の2021年から木曜レギュラーとして出演している。ただ、そのキャラクターはSNSをざわつかせることもあった。

「あえて、勝ち気で負けず嫌いな部分を前面に出し、共演者に強めにツッコミを入れるなど、少々トゲのある“毒舌キャラ”として認知されています。番組にはお笑い芸人も多いですし、ギャル曽根さんなりに場を盛り上げようとしているのでしょう。ただ、そうした我の強い言動に関して、SNSでは『ギャル曽根苦手だわ』という声もあがっており、“苦手意識”を感じてしまう人もいるようです」（同前）

お茶の間に“ジャスト”にハマるのは難しいようだ。