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阪神梅田本店（大阪市北区）9階に3月25日、期間限定の「阪神タイガース必勝祈願神社」が初登場した。



「阪神タイガース必勝祈願神社」は、全館で開催する「春の阪神祭」の一環。25日には、甲子園球場に隣接する素盞嗚（すさのお）神社の宮司が開店前にご祈祷を執り行い、阪神タイガースのマスコットキャラクターであるトラッキー、ラッキー、キー太も参列し、必勝を祈願した。



4月7日まで。