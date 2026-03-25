阪神梅田本店に「阪神タイガース必勝祈願神社」 トラッキー、ラッキー、キー太も登場
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阪神梅田本店（大阪市北区）9階に3月25日、期間限定の「阪神タイガース必勝祈願神社」が初登場した。
「阪神タイガース必勝祈願神社」は、全館で開催する「春の阪神祭」の一環。25日には、甲子園球場に隣接する素盞嗚（すさのお）神社の宮司が開店前にご祈祷を執り行い、阪神タイガースのマスコットキャラクターであるトラッキー、ラッキー、キー太も参列し、必勝を祈願した。
4月7日まで。
「阪神タイガース必勝祈願神社」は、全館で開催する「春の阪神祭」の一環。25日には、甲子園球場に隣接する素盞嗚（すさのお）神社の宮司が開店前にご祈祷を執り行い、阪神タイガースのマスコットキャラクターであるトラッキー、ラッキー、キー太も参列し、必勝を祈願した。
4月7日まで。
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