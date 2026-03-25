【薬屋のひとりごと】夏の園遊会イベントビジュアル公開！ 公式LINEも開設
TVアニメ第3期と劇場版の公開が決定している『薬屋のひとりごと』、今年の夏に開催される「薬屋のひとりごと〜夏の園遊会2026〜」のイベントビジュアルが公開、さらにアニメ『薬屋のひとりごと』公式LINEが開設された。
後宮を舞台に「毒見役」の少女が、様々な難事件を解決する、シリーズ累計4500万部突破の大人気後宮謎解きエンターテインメント『薬屋のひとりごと』（著者：日向夏・イラスト：しのとうこ（ヒーロー文庫／イマジカインフォス刊）。2023年10月からTVアニメ第1期、そして2025年には第2期を放送。各種配信プラットフォームでは常に上位にランクインするなど大きな話題を呼び、2026年10月にはTVアニメ第3期が放送、そして同年12月には劇場版公開も決定し、さらなる盛り上がりを見せている。
このたび、8月15日（土）にパシフィコ横浜国立大ホールで開催される『薬屋のひとりごと〜夏の園遊会2026〜』のイベントビジュアルが公開、さらにアニメ『薬屋のひとりごと』公式LINEが開設した。
猫猫、壬氏たちが白と金の華やかな衣装に身を包んだイベントビジュアル。猫猫、壬氏、高順、玉葉妃、子翠、小蘭、馬閃、羅半が描かれており、シリーズ初、そして夏に開催となるイベントにあわせて、夏らしいビジュアルとなっている。本イベントのチケットが、オフィシャル先行1次抽選で好評受け付け中、3月31日（火）23：59が申し込み締め切りとなっているのでお見逃しなく。今後のグッズ情報などにも乞うご期待。
またアニメ『薬屋のひとりごと』の公式LINEアカウントが開設された。各種お知らせはもちろん、TVアニメ第3期の放送、劇場版の公開に向け、様々な企画も実施予定なのでぜひこの機会に友だち追加して待っていよう。
＞＞＞夏の園遊会イベントビジュアルをチェック！（写真2点）
（C）日向夏・イマジカインフォス／「薬屋のひとりごと」製作委員会
後宮を舞台に「毒見役」の少女が、様々な難事件を解決する、シリーズ累計4500万部突破の大人気後宮謎解きエンターテインメント『薬屋のひとりごと』（著者：日向夏・イラスト：しのとうこ（ヒーロー文庫／イマジカインフォス刊）。2023年10月からTVアニメ第1期、そして2025年には第2期を放送。各種配信プラットフォームでは常に上位にランクインするなど大きな話題を呼び、2026年10月にはTVアニメ第3期が放送、そして同年12月には劇場版公開も決定し、さらなる盛り上がりを見せている。
猫猫、壬氏たちが白と金の華やかな衣装に身を包んだイベントビジュアル。猫猫、壬氏、高順、玉葉妃、子翠、小蘭、馬閃、羅半が描かれており、シリーズ初、そして夏に開催となるイベントにあわせて、夏らしいビジュアルとなっている。本イベントのチケットが、オフィシャル先行1次抽選で好評受け付け中、3月31日（火）23：59が申し込み締め切りとなっているのでお見逃しなく。今後のグッズ情報などにも乞うご期待。
またアニメ『薬屋のひとりごと』の公式LINEアカウントが開設された。各種お知らせはもちろん、TVアニメ第3期の放送、劇場版の公開に向け、様々な企画も実施予定なのでぜひこの機会に友だち追加して待っていよう。
＞＞＞夏の園遊会イベントビジュアルをチェック！（写真2点）
（C）日向夏・イマジカインフォス／「薬屋のひとりごと」製作委員会
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