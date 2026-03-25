コンビニで約300円のサンドイッチ1個を万引きしたことにより逮捕され、勾留中の元タレント・坂口杏里容疑者（35）。

各社の報道によると、3月17日に東京・八王子市のコンビニで万引きに気付いた店員が坂口を取り押さえ、通報を受けて駆けつけた署員が窃盗容疑で現行犯逮捕。現在も勾留が続いていて、本人は容疑を認めているという。

女優・坂口良子さん（享年57）の娘で、デビュー当初は2世タレントとして活躍するも近年は”お騒がせタレント”として注目を集めてきた坂口。’22年6月に元女性の格闘家・福島進一氏と出会って1カ月のスピード婚を果たすが、わずか1年あまりで離婚。

さらに、昨年9月には関西のガールズバーの客だった25歳年上の一般男性と”交際0日婚”をTikTokで発表。しかし、これも続かず、わずか2カ月後の11月18日には同じくTikTokで離婚を発表し、”バツ2”となったことを明かしていた。

離婚発表直前の昨年11月1日、新宿二丁目のバー「オネェスターズ」のオーナーのウヅちゃんのTikTokに坂口は登場していた。

ウヅちゃんが「杏里、めっちゃ仕事してます！ 頑張ってます！」といって画面に映したのは、カウンターの内側で坂口が洗い物をする姿。その4日後の11月5日には「重大発表があります」とTikTokを更新。「『オネェスターズ』、新しいママ就任しました。その名は坂口杏里」と、坂口が正式に同店のママになったと報告した。

「それ以降、坂口さんは頻繁にウヅちゃんのTikTokに登場し、2人でダンスを踊ったり、視聴者からの質問に答えたりするなど、2人の関係も良好で仲良く働いている様子が伝わってきました。坂口さんは、以前に比べて体型がふっくらしていましたが、表情の穏やかさなどから、視聴者からは《幸せそう》などと、応援する声も上がっていました」（WEBメディア記者）

2月10日の動画では、店頭に設置したクレーンゲームで坂口の引越し費用200万円の足しにするという企画で、ウヅちゃんから4万9100円をプレゼントされていた坂口。しかし、“蜜月”は長くは続かなかったようだ。

2月20日の「#残念 #さようなら」のハッシュタグが付けられた動画では、ウヅちゃんが「従業員同士とのトラブル」で坂口が店を辞めたと報告。きっかけは、タダで店の寮に住んでいた坂口が、同じ寮に住んでいた別の従業員が友人を何泊か寮に泊めたことに対してウヅちゃんに苦情を伝え、ウヅちゃんが従業員の友人に出ていくよう伝えたところ、従業員も一緒に出て行ってしまい、坂口のLINEをブロックしたのだという。

それに関してウヅちゃんは「杏里もかなり傷ついたというか、『こんな状況だったら私も働けないわ』ってなっちゃって、辞めることになりました」と経緯を説明した。

ところが、その3日後の2月23日、ウヅちゃんはTikTokを更新し、「その後、杏里の方から僕に対して連絡がありまして、『辞めるのを、もう1度やめたい』と言われた」と報告。「辞めることも続けることも杏里の自由」だといい、店に戻ることを許したと報告した。

一旦は店に出戻った坂口だったが、3月8日にウヅちゃんはTikTokを更新。視聴者からの質問に対し、「いなくなりましたね。辞めました」と坂口が再び店を辞めたことを報告。原因は前に動画で説明した通り「スタッフとのコミュニケーショントラブル」だといい、「もう僕と彼女は連絡を取り合ってないんですよ」「だから僕、彼女が一体今何やっているのかとか、どこに住んでるのかも全然把握してないです」と、関係も断絶していると明かした。

さらに、3月22日には、これまで坂口と2人で大量のTikTok動画を配信してきたことを視聴者から「無理矢理動画撮らされてかわいそう」とコメントしてきたことにウヅちゃんが「無理矢理なんて撮らせてないですからね」とTikTokで反論。

まず、「最初、彼女は大阪に住んでて、大阪からなんか家を飛び出して、東京に来たんです。元旦那さんが大阪にいたらしいですけど、喧嘩したのか知りませんが」と、2人目の夫との自宅から坂口が家出をしていたと明かした。

そして、「大阪、戻りたくない」という坂口に、「じゃあウチで働く？」と誘い、寮に無料で住まわせてあげることになったと説明。坂口が働けば「ウチの店が有名になるかなと思って」と動画の出演を依頼したことは認めつつ、「タダで出てもらってないですからね。ちゃんと時給、言われた通りに払ってますから」と説明。坂口も「私ができることはこんなもんだから」と、当初は快く動画に出演していたという。

ところが、店を辞めた後に「彼女の方から『今まで撮った動画、全部消して』と言われた」といい、「『それは話が違うでしょ？』と僕は言いました。仕事をして、動画のときも時給は払っておりましたし、寮費だってタダで住めてるのは、こうやって動画を撮ったから、あなたに寮費だって請求してないし、給料も渡してたんでしょ？」と坂口に伝えたといい、「”それは違うでしょ？”ってトラブルはありましたね」と、最終的にはスタッフだけでなくウヅちゃんとも軋轢が生まれていたことを明かした。

再起への道を切り拓いてくれた恩人とも疎遠になった果てに逮捕されてしまった坂口。手を差し伸べる人がいることを祈るばかりだ。