【うそ探偵トマント】テレビアニメ化！ 3月30日（月）より日テレ系『ZIP！』内で放送開始
サンエックスとファンワークスが共同で手掛けるキャラクター「うそ探偵 トマント」が、3月30日（月）から毎週月曜あさ7時30分頃より、日テレ系情報番組『ZIP！』内にて『ZIP！アニメ劇場「うそ探偵トマント」』として放送が開始される。
＞＞＞PV場面カットやキャストをチェック！（写真10点）
『まっ赤なうそだ！ トマトのようにね！』
まっ赤に熟し、まっ赤なうそを見抜いて事件解決！ それが、うそ探偵トマント！
普段は「ヘタなこと言っちゃった…？」と気にしぃな性格のトマントが、やさいやくだものたちの驚きの真実を解き明かしていく。
『うそ探偵トマント』は2025年の4月に新登場した、 ”ファンワークス” と ”サンエックス” が手掛けるかわいい＆ユカイな ”キャラクター系アニメ” と、幅広い世代に人気を集める ”ミステリー系アニメ” の世界を融合させた、新たなキャラクターだ。
企画プロデューサーには、『名探偵コナン』や『金田一少年の事件簿』などを手がける諏訪道彦、さらに『妖怪ウォッチ』や『アイカツ！』などの脚本家、加藤陽一がTRAIN TVの脚本と、本書のショートストーリーを手がけた。
『ZIP！アニメ劇場「うそ探偵トマント」』は、2025年10月から2026年4月まで「TRAIN TV（R）」にて全26話のショートアニメとして放映され話題を集めた「うそ探偵トマント」を、アップデートした新作アニメだ。
やさいやくだものをモチーフとした個性豊かなキャラクターたちが登場する、かわいいのに本格的な、わくわくドキドキなミステリーが豪華俳優陣を迎え新たに展開する。
また、テレビ放送に先がけて『ZIP！アニメ劇場「うそ探偵トマント」』の放送直前PVが公開された。
さらにTVアニメ放送開始を記念し、みついショッピングパーク キッズクラブ公式キャラクターを務めている「うそ探偵トマント」が、アーバンドック ららぽーと豊洲で『うそ探偵トマント』の世界観を体験できるイベントや、「AnimeJapan 2026」にも登場予定だ。
（C） SAN-X , FANWORKS / トマント探偵事務所
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『まっ赤なうそだ！ トマトのようにね！』
まっ赤に熟し、まっ赤なうそを見抜いて事件解決！ それが、うそ探偵トマント！
普段は「ヘタなこと言っちゃった…？」と気にしぃな性格のトマントが、やさいやくだものたちの驚きの真実を解き明かしていく。
企画プロデューサーには、『名探偵コナン』や『金田一少年の事件簿』などを手がける諏訪道彦、さらに『妖怪ウォッチ』や『アイカツ！』などの脚本家、加藤陽一がTRAIN TVの脚本と、本書のショートストーリーを手がけた。
『ZIP！アニメ劇場「うそ探偵トマント」』は、2025年10月から2026年4月まで「TRAIN TV（R）」にて全26話のショートアニメとして放映され話題を集めた「うそ探偵トマント」を、アップデートした新作アニメだ。
やさいやくだものをモチーフとした個性豊かなキャラクターたちが登場する、かわいいのに本格的な、わくわくドキドキなミステリーが豪華俳優陣を迎え新たに展開する。
また、テレビ放送に先がけて『ZIP！アニメ劇場「うそ探偵トマント」』の放送直前PVが公開された。
さらにTVアニメ放送開始を記念し、みついショッピングパーク キッズクラブ公式キャラクターを務めている「うそ探偵トマント」が、アーバンドック ららぽーと豊洲で『うそ探偵トマント』の世界観を体験できるイベントや、「AnimeJapan 2026」にも登場予定だ。
（C） SAN-X , FANWORKS / トマント探偵事務所
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