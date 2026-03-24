日焼け止めをこまめに塗る人、外出時だけ塗る人、肌への影響は違う？
紫外線対策として日焼け止めを使うことは広く知られていますが、「こまめに塗り直す人」と「外出前に一度だけ塗る人」では習慣に差があります。どちらも紫外線対策ではあるものの、その使い方の違いによって肌への影響にも違いは出るのでしょうか？そこで今回は、日焼け止めの塗り方と肌印象の関係について解説します。
日焼け止めは時間とともに落ちるとされている
日焼け止めは汗や皮脂、衣服や手との接触によって、時間の経過とともに落ちていくと考えられています。特に日中は紫外線量が増える時間帯もあるため、朝に塗った状態がそのまま維持されるとは限りません。
一度塗りだけではカバーできない時間が生まれることも
一方で、外出前に一度だけ塗る場合、時間の経過とともに紫外線の影響を受けやすい時間帯が生まれる可能性があります。特に長時間の外出や汗をかく状況では、日焼け止めが落ちやすくなるためです。
ただし、短時間の外出や屋内中心の生活であれば、１回の使用でも十分と感じる人もいるでしょう。
肌印象を左右するのは“紫外線を受ける時間”
紫外線は、シミやくすみの原因のひとつとされており、日々の積み重ねが肌印象に影響すると考えられています。そのため重要なのは「何回塗るか」だけでなく、「紫外線を受ける時間をどうカバーするか」という視点。例えば、外にいる時間が長い日は塗り直しを意識し、短時間の外出であれば基本の対策にとどめるなど、生活に合わせて使い分ける考え方もあります。
日焼け止めをこまめに塗るか、外出時だけ塗るかはそれぞれの生活スタイルに合わせて調整すべき。ただし、肌への影響という観点では、紫外線を受ける時間帯や状況に応じて使い方を調整することも必要でしょう。また、日々の習慣の違いが、少しずつ肌印象に表れてくる可能性もあります。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は、皮膚科学および紫外線対策に関する一般的な知見を参考に編集部が構成しています
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