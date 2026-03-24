大森元貴、新曲「催し」が日テレ系『news zero』新テーマに決定
大森元貴の新曲「催し」が、日本テレビ系報道番組『news zero』の新たなテーマ曲として、来週3月30日よりオンエアされることが決定した。『news zero』は2026年10月で放送開始から満20年を迎える。
なお、同じ3月30日放送開始のNHK連続テレビ小説『風、薫る』主題歌に、Mrs. GREEN APPLEとして新曲「風と町」を提供しており、一日の始まりと終わりに、大森元貴の歌声が彩りを添えるかたちとなった。
大森元貴のソロ楽曲「0.2mm」が主題歌を務める映画『90メートル』は今週3月27日(金)より全国公開される。
■1stミニアルバム『OITOMA』
2026年2月24日(火)発売
購入リンク：https://lnk.to/mo_oitoma_ec
配信リンク：https://lnk.to/mo_oitoma
特設サイト：https://sp.universal-music.co.jp/ohmori-motoki/1st-mini-album/
▼収録曲
1_French
2_メメント・モリ
3_Midnight
4_絵画
5_こたえあわせ
6_0.2mm ※映画『90メートル』主題歌
■映画『90メートル』
3月27日(金)全国公開
配給：クロックワークス
▼キャスト＆スタッフ
山時聡真 菅野美穂
南琴奈 田中偉登 ／ 西野七瀬
荻野みかん 朝井大智 藤本沙紀 オラキオ 金澤美穂 市原茉莉 少路勇介
監督・脚本 : 中川駿
主題歌：大森元貴「0.2mm」(ユニバーサル ミュージック / EMI Records)
プロデューサー：辻本珠子 藤本款 宇田川寧 田口雄介 共同プロデューサー：岡ひとみ
アソシエイトプロデューサー：越當陽子 ラインプロデューサー：三橋祐也
音楽プロデューサー：杉田寿宏 音楽：Moshimoss
撮影監督：趙聖來 照明：藤井聡史 美術：松本良二 装飾：八木圭
録音：鈴木健太郎 編集：相良直一郎 音響効果：浦川みさき
衣裳：阿部公美 ヘアメイク：藤原玲子
キャスティング：東平七奈 助監督：安達耕平 制作担当：矢口篤史
製作：映画「90メートル」製作委員会
製作プロダクション : ダブ 配給：クロックワークス
助成：文化庁文化芸術振興費補助金(日本映画製作支援事業) | 独立行政法人日本芸術文化振興会
©2026映画『90メートル』製作委員会
公式HP：movie90m.com
公式X：@movie90m
関連リンク
◆ミニアルバム『OITOMA』特設サイト
◆大森元貴 オフィシャルサイト
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◆大森元貴 オフィシャルYouTubeチャンネル