やっぱり好きだ！彼女に惚れ直した「ケンカのあとの一言」９パターン
彼氏とケンカしたあとは、一応仲直りできたとしても、なんとなく居心地の悪さを感じてしまうもの。とはいえ、そんな重たい空気の中で、相手をキュンとさせる言葉を口にしたら、一転して「やっぱりコイツしかいない！」と愛おしく思ってもらえるかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケートを参考に「やっぱり好きだ！彼女に惚れ直した『ケンカのあとの一言』」をご紹介します。
【１】「仲直りの印にハグして」と彼氏の胸に身を委ねる
「こいつが彼女でよかったと、なんだかホッとした」（20代男性）というように、言葉を尽くしてさんざんやり合ったなら、あとは全身で「和解の気持ち」を表すほかないでしょう。ハグで身も心もリラックスすれば、相手の怒りもスッと消えていきそうです。
【２】「でも、これでまた絆が強まった気がする」と嬉しそうに微笑む
「彼女とは長く付き合っていきたいと、改めて思った」（20代男性）というように、「お互い理解が深まった」と喜んでみせて、真剣に交際していることを改めて感じさせるパターンです。たびたび使うとウザい手ですが、ここぞというときに繰り出すと有効かもしれません。
【３】「あんまり私を悲しませないでよね」と拗ねてみせる
「上目遣いでプンプンされると弱いかも」（10代男性）というように、「もうケンカはこりごり」とかわいく抗議するのも、男性の心には響くようです。いたずらな表情を浮かべれば、口論のときの怒りとは別物だと分かってもらえるでしょう。
【４】「このまま嫌われたらどうしようかと思った」とかわいいことを言う
「俺って愛されてるなあ…と単純に感激した（笑）」（20代男性）というように、すがるような目で破局を危惧して、彼氏の愛情を試す手もあります。「大丈夫だよ」と返してくれたら、とびきりの笑顔を見せて、大げさに安心してみせましょう。
【５】「怒った顔が意外にカッコよかったよ」と意表を突いた告白をする
「そんなこと思ってたのかとビックリして、赤面してしまった」（20代男性）というように、予想外のポイントをいきなり褒めて、彼氏をドギマギさせるパターンです。ケンカ中の暴言も、「愛ゆえの発言だったに違いない！」と解釈してもらえるかもしれません。
【６】「よく考えたらめちゃめちゃくだらないケンカだね」と照れ笑いする
「『たしかに！なんであんな熱くなったんだろうね』とお互い吹き出した」（20代男性）というように、今回の件を他人事のように笑い合うと、重苦しい空気を一掃できるかもしれません。「あんなケンカもしたね」と、のちのちいい思い出になりそうです。
【７】「なんかお腹すいちゃったー」とケンカが終わった途端にいつもの調子に戻る
「いつまでも引きずらないところが、彼女らしくて最高です」（10代男性）というように、決着がついたら、さっさと普段の自分に戻ってしまうのもよさそうです。「まだ話は終わってない！」などと怒られないよう、タイミングはしっかり見極めましょう。
【８】「私っていつも言いすぎちゃうんだよね」と素直に反省する
「自分を客観的に見ていて、ちょっと尊敬しました」（10代男性）というように、ケンカ中の態度を謙虚に振り返ることで、一目置かれるパターンです。「今後は気をつけます」などと締めくくると、「俺より立派だ…」と感心されるかもしれません。
【９】「ごめんなさい…」とシュンとした顔で自分から謝罪する
「涙目で謝られて、思わず抱きしめたくなった」（20代男性）というように、率先して自らの非を認めると、彼氏の胸にあったわだかまりなどは、すぐさま消えてしまうようです。とはいえ、たいしたケンカでもないのに平身低頭で詫びるのは、わざとらしいのでやめておきましょう。
ケンカを上手に締めくくれたら、前よりもっと仲良くなれそうです。意地を張らずに、前向きに対処しましょう。（安藤美穂）
「こいつが彼女でよかったと、なんだかホッとした」（20代男性）というように、言葉を尽くしてさんざんやり合ったなら、あとは全身で「和解の気持ち」を表すほかないでしょう。ハグで身も心もリラックスすれば、相手の怒りもスッと消えていきそうです。
【２】「でも、これでまた絆が強まった気がする」と嬉しそうに微笑む
「彼女とは長く付き合っていきたいと、改めて思った」（20代男性）というように、「お互い理解が深まった」と喜んでみせて、真剣に交際していることを改めて感じさせるパターンです。たびたび使うとウザい手ですが、ここぞというときに繰り出すと有効かもしれません。
【３】「あんまり私を悲しませないでよね」と拗ねてみせる
「上目遣いでプンプンされると弱いかも」（10代男性）というように、「もうケンカはこりごり」とかわいく抗議するのも、男性の心には響くようです。いたずらな表情を浮かべれば、口論のときの怒りとは別物だと分かってもらえるでしょう。
【４】「このまま嫌われたらどうしようかと思った」とかわいいことを言う
「俺って愛されてるなあ…と単純に感激した（笑）」（20代男性）というように、すがるような目で破局を危惧して、彼氏の愛情を試す手もあります。「大丈夫だよ」と返してくれたら、とびきりの笑顔を見せて、大げさに安心してみせましょう。
【５】「怒った顔が意外にカッコよかったよ」と意表を突いた告白をする
「そんなこと思ってたのかとビックリして、赤面してしまった」（20代男性）というように、予想外のポイントをいきなり褒めて、彼氏をドギマギさせるパターンです。ケンカ中の暴言も、「愛ゆえの発言だったに違いない！」と解釈してもらえるかもしれません。
【６】「よく考えたらめちゃめちゃくだらないケンカだね」と照れ笑いする
「『たしかに！なんであんな熱くなったんだろうね』とお互い吹き出した」（20代男性）というように、今回の件を他人事のように笑い合うと、重苦しい空気を一掃できるかもしれません。「あんなケンカもしたね」と、のちのちいい思い出になりそうです。
【７】「なんかお腹すいちゃったー」とケンカが終わった途端にいつもの調子に戻る
「いつまでも引きずらないところが、彼女らしくて最高です」（10代男性）というように、決着がついたら、さっさと普段の自分に戻ってしまうのもよさそうです。「まだ話は終わってない！」などと怒られないよう、タイミングはしっかり見極めましょう。
【８】「私っていつも言いすぎちゃうんだよね」と素直に反省する
「自分を客観的に見ていて、ちょっと尊敬しました」（10代男性）というように、ケンカ中の態度を謙虚に振り返ることで、一目置かれるパターンです。「今後は気をつけます」などと締めくくると、「俺より立派だ…」と感心されるかもしれません。
【９】「ごめんなさい…」とシュンとした顔で自分から謝罪する
「涙目で謝られて、思わず抱きしめたくなった」（20代男性）というように、率先して自らの非を認めると、彼氏の胸にあったわだかまりなどは、すぐさま消えてしまうようです。とはいえ、たいしたケンカでもないのに平身低頭で詫びるのは、わざとらしいのでやめておきましょう。
ケンカを上手に締めくくれたら、前よりもっと仲良くなれそうです。意地を張らずに、前向きに対処しましょう。（安藤美穂）