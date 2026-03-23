もっとPOPに抹茶を楽しもう！北米生まれの抹茶ブランドを日本へ逆輸入した伊藤園の「matcha LOVE」を飲んでみた
近年、その人気の高まりはとどまるところを知らず、国内だけでなく海外でも注目されている抹茶。日本では昔から親しまれてきた食材であり、文化でもある抹茶は、海外では“健康的でおしゃれ”として定着しつつあるという。そんななか、伊藤園が北米生まれの抹茶ブランド「matcha LOVE(まっちゃ ラブ)」をリブランディングし、本日2026年3月23日(月)に全6製品を販売した。
【体験レポ】甘口ラテに抹茶が香る「matcha LOVE」を実際に飲んでみた！
■北米で愛された抹茶の楽しみ方を日本へ
近年、抹茶をはじめとする日本茶は海外で注目され、需要が拡大。海外からの旅行者が日本で抹茶や抹茶を使った加工食品を求めている姿も頻繁に見かける。抹茶を含む日本茶の輸出量は約70年ぶりに年間1万トンを超え、北米や欧州、アジア各国では抹茶が日常的に
楽しまれている。
「matcha LOVE」は伊藤園グループの「ITO EN(North America) INC.」が2013年から北米で展開している抹茶ブランド。本格的な抹茶を日常の中でカジュアルに、海外ならではの自由な発想で楽しむスタイルが特徴。
今回のリブランディングでは、アーモンドミルクやフルーツなど多様な素材と組み合わせることで、海外で自由なスタイルで楽しまれてきた抹茶の価値観をあらためて逆輸入。“世界が愛した、自由なmatcha”をコンセプトに、世界で受け入れられてきた抹茶の価値観を広め、日常の中で気軽に抹茶を楽しめるブランドとして再定義していく。
「matcha LOVE」から登場するのは全6商品。抹茶が持つ自然な香りや苦味を活かしながら、ストロベリーやアーモンド、ココナッツなど海外で親しまれている素材とかけ合わせたフレーバーを展開。ドリンクのほか、粉末タイプもラインナップし、日常の中でシーンや気分に合わせて自由に楽しめる存在として提案する。
まずは「matcha LOVE 抹茶ベリーベリーラテ」(216円)。海外の抹茶カフェで人気の抹茶×ストロベリーをイメージ。国産抹茶を100％使用し、ストロベリーの甘酸っぱい香りの中に抹茶の香りがふわりと広がる。
「matcha LOVE 抹茶アーモンドラテ」(216円)は、抹茶×アーモンドミルクをイメージ。アーモンドの香ばしさと抹茶の程よい苦味が調和した軽やかな味わいが特徴。
「matcha LOVE 抹茶パンナコッタ」(216円)は抹茶とココナッツの組み合わせ。パンナコッタをイメージしたココナッツミルク風味のゼリーの食感が楽しめるドリンク。ココナッツ風味の濃厚なミルク感と抹茶のほろ苦さにゼリーのフルフル食感が特徴。
ボトル缶飲料のほかに粉末タイプも。「matcha LOVE 抹茶クラウドココナッツ」(594円)は、抹茶×ココナッツの南国感ある味わい。水や牛乳で溶かすだけで、手軽に抹茶ドリンクが楽しめる。
「matcha LOVE 抹茶レモネード」(594円)は抹茶×レモン＆ライムというさっぱりした組み合わせ。水や炭酸水で溶かすだけで爽快感のあるドリンクが簡単に楽しめる。
「matcha LOVE 抹茶ラテCUP」(216円)。カップ入りの抹茶ラテで、お湯でも水でも簡単に溶ける設計になっている。国産抹茶100％で抹茶本来の風味を活かしながら飲みやすい味わいになっている。
■「matcha LOVE」の2商品を飲んでみた
どれも気になるが、「matcha LOVE 抹茶ベリーベリーラテ」と「matcha LOVE 抹茶アーモンドラテ」を実際に飲んでみた。
「matcha LOVE 抹茶ベリーベリーラテ」は、見た目は抹茶のきれいなグリーンだが、蓋を開けたときにすぐストロベリーの甘い香りが漂う。国産抹茶100％使用ということで、抹茶の香りも楽しめる。
イチゴミルクのようなやさしい甘さに抹茶の風味が重なって、カフェのドリンクのよう。華やかな味わいのサラッとした飲み口でゴクゴク飲める。ドリンクだが、甘味もしっかり感じられるのでデザート代わりに楽しむのもアリ。気分転換にもぴったりで、甘い系ドリンクが好きな人におすすめしたい。
「matcha LOVE 抹茶アーモンドラテ」は牛乳の代わりにアーモンドラテを使った、海外では特に一般的なラテをイメージしたもの。アーモンドの香ばしさと抹茶の風味が感じられる。牛乳のラテよりもサラッとしていて飲みやすく、抹茶の香りも十分に感じられる。
アーモンドの香りはしっかりとするものの抹茶の香りも損なわず、さっぱりと飲みやすく軽い。アーモンドミルクを飲み慣れていない人でも抹茶の風味が合わさることで、かなり飲みやすい。優しい甘さがあって、仕事や勉強のお供にも飲みたくなる味。サンドイッチなどの軽食と一緒に楽しむのもおすすめ。
どちらもカフェで楽しむ抹茶ドリンクのイメージで、これが手軽に楽しめるのはうれしい。仕事の合間のリフレッシュに飲みたくなる。個人的には、ストロベリーの華やかな甘味にちょっとご褒美感も感じられた「matcha LOVE 抹茶ベリーベリーラテ」が気に入ったが、「matcha LOVE 抹茶アーモンドラテ」のほんのり優しい甘さとアーモンドの香りも捨てがたい。
海外のカフェでラフに楽しまれている抹茶を、日本でも日常の中に取り入れられるように逆輸入された「matcha LOVE」。今後はラインナップの拡充も計画しているとのことで、コーヒーや紅茶に次ぐ、“第3のカフェ飲料”として抹茶の新しいカフェ文化が生まれるかもしれない。
取材・文＝岡部礼子
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■北米で愛された抹茶の楽しみ方を日本へ
近年、抹茶をはじめとする日本茶は海外で注目され、需要が拡大。海外からの旅行者が日本で抹茶や抹茶を使った加工食品を求めている姿も頻繁に見かける。抹茶を含む日本茶の輸出量は約70年ぶりに年間1万トンを超え、北米や欧州、アジア各国では抹茶が日常的に
楽しまれている。
「matcha LOVE」は伊藤園グループの「ITO EN(North America) INC.」が2013年から北米で展開している抹茶ブランド。本格的な抹茶を日常の中でカジュアルに、海外ならではの自由な発想で楽しむスタイルが特徴。
今回のリブランディングでは、アーモンドミルクやフルーツなど多様な素材と組み合わせることで、海外で自由なスタイルで楽しまれてきた抹茶の価値観をあらためて逆輸入。“世界が愛した、自由なmatcha”をコンセプトに、世界で受け入れられてきた抹茶の価値観を広め、日常の中で気軽に抹茶を楽しめるブランドとして再定義していく。
「matcha LOVE」から登場するのは全6商品。抹茶が持つ自然な香りや苦味を活かしながら、ストロベリーやアーモンド、ココナッツなど海外で親しまれている素材とかけ合わせたフレーバーを展開。ドリンクのほか、粉末タイプもラインナップし、日常の中でシーンや気分に合わせて自由に楽しめる存在として提案する。
まずは「matcha LOVE 抹茶ベリーベリーラテ」(216円)。海外の抹茶カフェで人気の抹茶×ストロベリーをイメージ。国産抹茶を100％使用し、ストロベリーの甘酸っぱい香りの中に抹茶の香りがふわりと広がる。
「matcha LOVE 抹茶アーモンドラテ」(216円)は、抹茶×アーモンドミルクをイメージ。アーモンドの香ばしさと抹茶の程よい苦味が調和した軽やかな味わいが特徴。
「matcha LOVE 抹茶パンナコッタ」(216円)は抹茶とココナッツの組み合わせ。パンナコッタをイメージしたココナッツミルク風味のゼリーの食感が楽しめるドリンク。ココナッツ風味の濃厚なミルク感と抹茶のほろ苦さにゼリーのフルフル食感が特徴。
ボトル缶飲料のほかに粉末タイプも。「matcha LOVE 抹茶クラウドココナッツ」(594円)は、抹茶×ココナッツの南国感ある味わい。水や牛乳で溶かすだけで、手軽に抹茶ドリンクが楽しめる。
「matcha LOVE 抹茶レモネード」(594円)は抹茶×レモン＆ライムというさっぱりした組み合わせ。水や炭酸水で溶かすだけで爽快感のあるドリンクが簡単に楽しめる。
「matcha LOVE 抹茶ラテCUP」(216円)。カップ入りの抹茶ラテで、お湯でも水でも簡単に溶ける設計になっている。国産抹茶100％で抹茶本来の風味を活かしながら飲みやすい味わいになっている。
■「matcha LOVE」の2商品を飲んでみた
どれも気になるが、「matcha LOVE 抹茶ベリーベリーラテ」と「matcha LOVE 抹茶アーモンドラテ」を実際に飲んでみた。
「matcha LOVE 抹茶ベリーベリーラテ」は、見た目は抹茶のきれいなグリーンだが、蓋を開けたときにすぐストロベリーの甘い香りが漂う。国産抹茶100％使用ということで、抹茶の香りも楽しめる。
イチゴミルクのようなやさしい甘さに抹茶の風味が重なって、カフェのドリンクのよう。華やかな味わいのサラッとした飲み口でゴクゴク飲める。ドリンクだが、甘味もしっかり感じられるのでデザート代わりに楽しむのもアリ。気分転換にもぴったりで、甘い系ドリンクが好きな人におすすめしたい。
「matcha LOVE 抹茶アーモンドラテ」は牛乳の代わりにアーモンドラテを使った、海外では特に一般的なラテをイメージしたもの。アーモンドの香ばしさと抹茶の風味が感じられる。牛乳のラテよりもサラッとしていて飲みやすく、抹茶の香りも十分に感じられる。
アーモンドの香りはしっかりとするものの抹茶の香りも損なわず、さっぱりと飲みやすく軽い。アーモンドミルクを飲み慣れていない人でも抹茶の風味が合わさることで、かなり飲みやすい。優しい甘さがあって、仕事や勉強のお供にも飲みたくなる味。サンドイッチなどの軽食と一緒に楽しむのもおすすめ。
どちらもカフェで楽しむ抹茶ドリンクのイメージで、これが手軽に楽しめるのはうれしい。仕事の合間のリフレッシュに飲みたくなる。個人的には、ストロベリーの華やかな甘味にちょっとご褒美感も感じられた「matcha LOVE 抹茶ベリーベリーラテ」が気に入ったが、「matcha LOVE 抹茶アーモンドラテ」のほんのり優しい甘さとアーモンドの香りも捨てがたい。
海外のカフェでラフに楽しまれている抹茶を、日本でも日常の中に取り入れられるように逆輸入された「matcha LOVE」。今後はラインナップの拡充も計画しているとのことで、コーヒーや紅茶に次ぐ、“第3のカフェ飲料”として抹茶の新しいカフェ文化が生まれるかもしれない。
取材・文＝岡部礼子
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