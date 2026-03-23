昨年の4月13日から10月13日までの6か月間、大阪市の人工島『夢洲』で開催されていた大阪・関西万博。来場者時からは満足の声が寄せられた一方で、莫大な建設費やチケット関連のトラブルなど、さまざまな事案が問題視されたことも記憶に新しい。

【写真】「ついに脱いだか…」ファン必見！ミャクミャク渾身の1st写真集

中でも、世間からの関心を集めたのは万博公式キャラクターの『ミャクミャク』。赤と青を基調とし、至る所に目が配られた独特のデザインが印象的だが、公式サイトによると、《赤い部分は「細胞」で、分かれたり、増えたりする。青い部分は「清い水」で、流れる様に形を変えることができる》とされている。

昨年の開催日から1年が経過する今年の4月13日、そんな『ミャクミャク』の1stグラビア写真集が発売されるという。

「写真集のタイトルは『 I myaku you. 』で、ミャクミャクの魅力やかわいさを詰め込んだ一冊で、舞台は沖縄。税込み3960円、全224ページの大ボリュームに仕上げているとのことです。

公式リリースでは、《ビーチではしゃぐ姿、街をのんびり楽しむ姿、夕暮れにふと見せた表情――。みんながキュンとするかわいいミャクミャクはもちろん、これまで誰も見たことのないちょっとドキッとする瞬間も切り取った》と説明されています」（スポーツ紙記者）

まさかのグラビア写真集発売に、ネット上では、

《いきなりヌードですか…》

《グラビア部門で一位取れそう》

《ミャクミャクがついに脱いだか。笑》

《なぜ俺はうっすらこの写真にエロさを感じているのかを分析してほしい献体に回してくれ》

など、驚きの声が上がっている。

今回の写真集のコンセプトについて、問い合わせてみると、

「ミャクミャクの魅力・可愛さを余すことなく詰め込んだ、ファン必見の渾身の写真集です。タイトルである『 I myaku you. 』には、“みんなの脈（鼓動）をドキドキ・ワクワクさせたい”という意味を込めています」（広報担当者、以下同）

と回答があった。

ネット上では、“第二弾”に期待する声も上がっていたが、「今後に関しては未定」とのこと。

最後に週刊女性PRIME読者に向けて、メッセージをお願いすると、「ミャクミャク本人からコメントをいただきました」として、

「撮影とっても楽しかったよ！たくさんの人が見てくれたらうれしいな。ってことで、買って〜！」

と、アピールがあった。

異色の写真集として注目を集めた本作。果たして、売り上げの行方は――。