思考がパッと言葉にならないのはなぜ？言語化できない人の根本原因は「3つの不足」だった
AIライター自動執筆記事
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株式会社BrightForward代表・コーチの萩原たく氏が、自身のYouTubeチャンネル「話し方コーチたく(ビジネスコーチ)」で「人前で話すのが苦手な方必見！瞬時に言語化できるようになる言語化トレーニング方法」と題した動画を公開した。人前で話すときに頭が真っ白になったり、考えがまとまらずに言葉に詰まったりする人に向けて、思考を瞬時に言葉に変換する「言語化力」を高める具体的な方法を解説している。
動画で萩原氏はまず、言語化がうまくいかないと「仕事も人生も疲弊してしまう」と指摘。ビジネスシーンでは、言葉一つで大きなトラブルに発展しかねないと語る。では、そもそも「言語化力」とは何か。萩原氏は、自分の頭の中にあるイメージや考えを「自分にしっくりくる言葉に置き換えて、相手に理解してもらう力」、すなわち「誰に対してもわかりやすく伝える力」だと定義した。
萩原氏によると、言語化が不足する根本原因は「(1)実践不足」「(2)学習不足」「(3)改善不足」の3つに集約されるという。言葉にする機会が少ない「実践不足」、言語化の学習や訓練が足りていない「学習不足」、そして自分の言葉が相手にどう伝わったかを確認しない「改善不足」が、言語化能力の向上を妨げていると分析した。
これらの課題を解決するため、萩原氏は思考から発言に至るまでの「言語化フロー」を意識することが重要だと説く。そのフローは「論点→思考→整理→言語→発言」という5つの要素で循環しており、この流れをスムーズにすることが鍵だという。具体的には、まず話の「論点」を定め、それについて「思考」を巡らせて情報を「整理」し、適切な「言語」に変換して「発言」に至るというプロセスだ。
さらに動画の後半では、このフローを実践するためのトレーニングとして「言語化構築手順」を4ステップで紹介。まず、伝えたいことをシンプルな言葉で表現する「仮定義」を行い、次に関連する意見や考えを広げる「分解（発散）」、そこから不要な情報を削り重要な要素を絞り込む「要約（収束）」、そして最後に磨き上げた言葉で結論をまとめる「再定義」という手順を訓練することが有効であるとした。
これらの手順は、すぐに身につくものではないかもしれない。しかし、萩原氏は日常の中で意識的に言語化の機会を増やし、思考の整理方法を学ぶことで、コミュニケーションの質は大きく向上すると語る。言葉の力で仕事や人生をより豊かにするヒントが得られるだろう。
動画で萩原氏はまず、言語化がうまくいかないと「仕事も人生も疲弊してしまう」と指摘。ビジネスシーンでは、言葉一つで大きなトラブルに発展しかねないと語る。では、そもそも「言語化力」とは何か。萩原氏は、自分の頭の中にあるイメージや考えを「自分にしっくりくる言葉に置き換えて、相手に理解してもらう力」、すなわち「誰に対してもわかりやすく伝える力」だと定義した。
萩原氏によると、言語化が不足する根本原因は「(1)実践不足」「(2)学習不足」「(3)改善不足」の3つに集約されるという。言葉にする機会が少ない「実践不足」、言語化の学習や訓練が足りていない「学習不足」、そして自分の言葉が相手にどう伝わったかを確認しない「改善不足」が、言語化能力の向上を妨げていると分析した。
これらの課題を解決するため、萩原氏は思考から発言に至るまでの「言語化フロー」を意識することが重要だと説く。そのフローは「論点→思考→整理→言語→発言」という5つの要素で循環しており、この流れをスムーズにすることが鍵だという。具体的には、まず話の「論点」を定め、それについて「思考」を巡らせて情報を「整理」し、適切な「言語」に変換して「発言」に至るというプロセスだ。
さらに動画の後半では、このフローを実践するためのトレーニングとして「言語化構築手順」を4ステップで紹介。まず、伝えたいことをシンプルな言葉で表現する「仮定義」を行い、次に関連する意見や考えを広げる「分解（発散）」、そこから不要な情報を削り重要な要素を絞り込む「要約（収束）」、そして最後に磨き上げた言葉で結論をまとめる「再定義」という手順を訓練することが有効であるとした。
これらの手順は、すぐに身につくものではないかもしれない。しかし、萩原氏は日常の中で意識的に言語化の機会を増やし、思考の整理方法を学ぶことで、コミュニケーションの質は大きく向上すると語る。言葉の力で仕事や人生をより豊かにするヒントが得られるだろう。
YouTubeの動画内容
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【KOTOBA＝BASE】“言葉の力で、自信の土台をつくる”はじめまして！ビジネスコーチの 萩原たく です。声づくり・話し方・言語化力を通して「どんな場面でも、自分らしく、堂々と話せる人」を増やすための発信をしています。■ 公式LINEhttps://lin.ee/E9lBnOF