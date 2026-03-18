【ミニストップ】「アイスの実」や「十六茶」などの無料券が登場中。3月17日開始の「1個買うと1個もらえる」キャンペーンは？

ミニストップは、2026年3月17日から「1個買うと1個もらえる」キャンペーンを実施しています。

新作「ウィルキンソン タンサン」の無料券も

今週の「1個買うと1個もらえる」キャンペーンは3つあります。

1つめの対象商品は、江崎グリコ「アイスの実 ぶどうマスカット」です。1個購入すると、「アイスの実 白桃黄桃」1個と引き換えられる無料券がもらえます。

2つ目の対象商品は、アサヒ「十六茶」（660ml）。1本購入すると、同商品1本と引き換えられる無料券がもらえます。

上記2つの引換期間は、3月17日から30日まで。

3つめの対象商品は、アサヒ「ウィルキンソンタンサン」の「ダブルオレンジ」と「ダブルグレープ」（各500ml）です。

どちらか1本を購入すると、「ウィルキンソン タンサン グレフルスカッシュ」（490ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は3月24日から4月6日まで。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ