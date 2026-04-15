OUTDOOR PRODUCTS×VIS別注バッグ登場♡大人カジュアルに最適
大人カジュアルにぴったりなバッグを探している方に朗報♡VISからOUTDOORPRODUCTSとの別注バッグが登場しました。シンプルで洗練されたデザインに、使い勝手の良さをプラスした今回のコレクションは、日常からお出かけまで幅広いシーンにフィット。毎日のコーデに自然と馴染みながら、気分まで高めてくれる注目アイテムです♪
マルチWAYで使える新作バッグ
【OUTDOORPRODUCTS】VIS別注マルチウェイショルダーバッグ/トートバッグ/リュック
価格：9,680円(税込)
カラー：Black・Beige
Black
シーンやスタイルに合わせて、ショルダー・トート・リュックと持ち方を変えられるマルチWAY仕様。
Beige
通勤やお出かけ、旅行まで幅広く活躍します。機能性だけでなく、すっきりとしたデザインで大人のカジュアルスタイルにもマッチ。
Wacky Willyとジゼルが魅せる夏コレクション♡軽やかトレンドスタイル
人気ミニショルダーに新色登場
【OUTDOORPRODUCTS】VIS別注ドロストミニショルダーバッグ
価格：6,930円(税込)
カラー：OffWhite・Silver・Blacktype
OffWhite
Silver
Blacktype
人気のミニショルダーには、新色としてシルバー、オフホワイト、ブラック系が仲間入り。
コンパクトながら必要なものがしっかり入るサイズ感で、ちょっとしたお出かけにもぴったり。ドロスト仕様でトレンド感もプラスされています。
日常に寄り添う大人バッグ
今回のコレクションは、カジュアルな装いにも自然に馴染む上品なデザインが魅力。軽やかで使いやすく、どんなスタイリングにも合わせやすいのがポイントです。
新型と新色の登場により、より幅広いコーディネートに対応できるラインアップへと進化。毎日のバッグ選びが楽しくなるコレクションです♡
発売日：2026年4月21日（火）
販売場所：「VIS」各店舗／J’aDoReJUNONLINE（公式オンラインストア）
毎日使いたくなる万能バッグ♡
OUTDOORPRODUCTS×VISの別注バッグは、デザイン性と機能性を兼ね備えた優秀アイテム。シーンに合わせて使い分けられるマルチWAY仕様や、トレンド感のあるミニショルダーなど、どちらもワードローブに取り入れやすいのが魅力です。毎日のコーデを格上げしてくれるバッグで、心地よくおしゃれを楽しんでみてください♪