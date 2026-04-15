OUTDOOR PRODUCTS×VIS別注バッグ登場♡大人カジュアルに最適

大人カジュアルにぴったりなバッグを探している方に朗報♡VISからOUTDOORPRODUCTSとの別注バッグが登場しました。シンプルで洗練されたデザインに、使い勝手の良さをプラスした今回のコレクションは、日常からお出かけまで幅広いシーンにフィット。毎日のコーデに自然と馴染みながら、気分まで高めてくれる注目アイテムです♪

マルチWAYで使える新作バッグ

【OUTDOORPRODUCTS】VIS別注マルチウェイショルダーバッグ/トートバッグ/リュック

価格：9,680円(税込)

カラー：Black・Beige

Black

シーンやスタイルに合わせて、ショルダー・トート・リュックと持ち方を変えられるマルチWAY仕様。

Beige

通勤やお出かけ、旅行まで幅広く活躍します。機能性だけでなく、すっきりとしたデザインで大人のカジュアルスタイルにもマッチ。

Wacky Willyとジゼルが魅せる夏コレクション♡軽やかトレンドスタイル

人気ミニショルダーに新色登場

【OUTDOORPRODUCTS】VIS別注ドロストミニショルダーバッグ

価格：6,930円(税込)

カラー：OffWhite・Silver・Blacktype

OffWhite

Silver

Blacktype

人気のミニショルダーには、新色としてシルバー、オフホワイト、ブラック系が仲間入り。

コンパクトながら必要なものがしっかり入るサイズ感で、ちょっとしたお出かけにもぴったり。ドロスト仕様でトレンド感もプラスされています。

日常に寄り添う大人バッグ

今回のコレクションは、カジュアルな装いにも自然に馴染む上品なデザインが魅力。軽やかで使いやすく、どんなスタイリングにも合わせやすいのがポイントです。

新型と新色の登場により、より幅広いコーディネートに対応できるラインアップへと進化。毎日のバッグ選びが楽しくなるコレクションです♡

発売日：2026年4月21日（火）

販売場所：「VIS」各店舗／J’aDoReJUNONLINE（公式オンラインストア）

毎日使いたくなる万能バッグ♡

OUTDOORPRODUCTS×VISの別注バッグは、デザイン性と機能性を兼ね備えた優秀アイテム。シーンに合わせて使い分けられるマルチWAY仕様や、トレンド感のあるミニショルダーなど、どちらもワードローブに取り入れやすいのが魅力です。毎日のコーデを格上げしてくれるバッグで、心地よくおしゃれを楽しんでみてください♪