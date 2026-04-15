ころんと丸いフレームがおかわ♡ 四角顔さんにおすすめの「クリア丸メガネ」特集
フェイスラインが気になる四角顔さんには、印象がぐっと変わる丸メガネがおすすめ！そこで今回は、やさしげなムードを引き出しつつ、クリアレンズならではの軽やかな抜け感も楽しめるアイテムをご紹介。お気に入りの一本を見つけるヒントとして、ぜひ最後までチェックして♡
四角顔さんは【まんまるレンズ】でフェイスラインを中和
角張ったフェイスラインがゆえ、キツく見えてしまいがちな四角顔さんは、ころんと丸いフレームで甘さをINすると愛されフェイスに♡
直線的なフレームは、顔の角張りが強調されてしまうのでNG。
Cordinate クリアレンズは甘党服と相性バツグン♡
四角顔さんぴったりフレーム
ラウンド
甘めトップスとあわせても、重たく見えないのがクリアレンズのいいところ。
Item 【MOSCOT】グレー丸メガネ
クリアに挑戦するなら暗めカラーからが◎。
Item 【Zoff】ブルー丸メガネ
個性派カラーでコーデの主役に。
撮影／Junghyun Kim（TRON・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／城田望（KIND）ヘア＆メイク／加藤志穂（PEACE MONKEY）モデル／村瀬紗英（本誌専属）
村瀬紗英
Ray編集部 エディター 草野咲来