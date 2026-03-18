【本日3月18日から】スシロー×パペットスンスンがさらにパワーアップ！限定ポーチ＆シール付きぷちローセットなど追加メニューが登場
スシローでは2026年3月4日からパペットスンスンとのコラボ商品を発売中。大盛り上がりの中、本日3月18日(水)から新たに数種類が追加される。この記事では今日から発売されるコラボ商品を紹介する。
【写真】コラボ限定クリアポーチ＆シール付き商品(680円〜)
■【680円〜】コラボ限定クリアポーチ&シール付き商品
■パペットスンスンコラボ限定クリアポーチ&シール付き ぷちローセット
販売期間：3月18日〜コラボ限定クリアポーチ&シール17.3万個分完売次第終了
ミニしゃりのおすし4貫(えび、サーモン、まぐろ、たまご)といくらの包み、ハンバーグ、デザートのゼリーのセット。一皿でたっぷり満足感を得ることができる。ランダムでポーチ＆シールとぷちローセットの下に敷かれているシートが付いてくる。
※こちらの商品には「ぷちローコイン」は付いておりません。
※ゼリーの味は変更になる場合があります。
※いくらの包み以外のしゃりはミニしゃりです。
※コラボ限定クリアポーチ&シールの付いていない「ぷちローセット」も販売しておりますので、ご注文の際はご注意ください。
※コラボ限定クリアポーチ&シールは対象商品1点に付き、ランダムで1セットのご提供となります。デザインはお選びいただけません。
※大量の買い占めや、営利を目的とした転売行為、おひとり様複数個の注文はお控えください。
■【250円〜】コラボ限定ピック付き商品
■パペットスンスンコラボ限定ピック付き こだわりハンバーグにぎり
販売期間：3月18日〜コラボ限定ピック23.4万枚分完売次第終了
ジューシーなハンバーグをまるごとのせたコラボおすしが登場。あふれる肉汁と肉の旨みを存分に楽しめる。こだわりの焼き方で実現したふっくらとジューシーな仕上がりで満足感たっぷり。
■パペットスンスンコラボ限定ピック付き まぐたく巻
販売期間：3月18日〜コラボ限定ピック27万枚分完売次第終了
まぐたく巻にコラボ限定ピックが付いて登場。ねぎまぐろのねっとりした食感と旨みに、たくあんの食感が相性抜群。ねぎまぐろの旨み、バリバリ食感のたくあんは相性がよく、一度食べたらクセになる組み合わせ。
※コラボ限定クリアポーチ&シールの付いていない「こだわりハンバーグにぎり」「まぐたく巻」も販売しておりますので、ご注文の際はご注意ください。
※コラボ限定ピックは対象商品1点に付き、ランダムで1枚のご提供となります。デザインはお選びいただけません。
追加メニューも盛り上がり間違いなしのラインナップ。スシロー×パペットスンスンコラボキャンペーンは3月29日(日)まで開催予定なので、詳細は公式キャンペーンページを確認してみて。
(C) PUPPET SUNSUN/PS committee
文＝小林七緒
※店舗によって価格が異なります。
※各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。
※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」ではお取扱いがありません。
※お持ち帰り対象外。
※画像、イラストはイメージです。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】コラボ限定クリアポーチ＆シール付き商品(680円〜)
■【680円〜】コラボ限定クリアポーチ&シール付き商品
■パペットスンスンコラボ限定クリアポーチ&シール付き ぷちローセット
ミニしゃりのおすし4貫(えび、サーモン、まぐろ、たまご)といくらの包み、ハンバーグ、デザートのゼリーのセット。一皿でたっぷり満足感を得ることができる。ランダムでポーチ＆シールとぷちローセットの下に敷かれているシートが付いてくる。
※こちらの商品には「ぷちローコイン」は付いておりません。
※ゼリーの味は変更になる場合があります。
※いくらの包み以外のしゃりはミニしゃりです。
※コラボ限定クリアポーチ&シールの付いていない「ぷちローセット」も販売しておりますので、ご注文の際はご注意ください。
※コラボ限定クリアポーチ&シールは対象商品1点に付き、ランダムで1セットのご提供となります。デザインはお選びいただけません。
※大量の買い占めや、営利を目的とした転売行為、おひとり様複数個の注文はお控えください。
■【250円〜】コラボ限定ピック付き商品
■パペットスンスンコラボ限定ピック付き こだわりハンバーグにぎり
販売期間：3月18日〜コラボ限定ピック23.4万枚分完売次第終了
ジューシーなハンバーグをまるごとのせたコラボおすしが登場。あふれる肉汁と肉の旨みを存分に楽しめる。こだわりの焼き方で実現したふっくらとジューシーな仕上がりで満足感たっぷり。
■パペットスンスンコラボ限定ピック付き まぐたく巻
販売期間：3月18日〜コラボ限定ピック27万枚分完売次第終了
まぐたく巻にコラボ限定ピックが付いて登場。ねぎまぐろのねっとりした食感と旨みに、たくあんの食感が相性抜群。ねぎまぐろの旨み、バリバリ食感のたくあんは相性がよく、一度食べたらクセになる組み合わせ。
※コラボ限定クリアポーチ&シールの付いていない「こだわりハンバーグにぎり」「まぐたく巻」も販売しておりますので、ご注文の際はご注意ください。
※コラボ限定ピックは対象商品1点に付き、ランダムで1枚のご提供となります。デザインはお選びいただけません。
追加メニューも盛り上がり間違いなしのラインナップ。スシロー×パペットスンスンコラボキャンペーンは3月29日(日)まで開催予定なので、詳細は公式キャンペーンページを確認してみて。
(C) PUPPET SUNSUN/PS committee
文＝小林七緒
※店舗によって価格が異なります。
※各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。
※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」ではお取扱いがありません。
※お持ち帰り対象外。
※画像、イラストはイメージです。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。