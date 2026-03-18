スシローでは2026年3月4日からパペットスンスンとのコラボ商品を発売中。大盛り上がりの中、本日3月18日(水)から新たに数種類が追加される。この記事では今日から発売されるコラボ商品を紹介する。

【写真】コラボ限定クリアポーチ＆シール付き商品(680円〜)

スシロー×パペットスンスンコラボ第2弾の商品


コラボ期間をチェック


■【680円〜】コラボ限定クリアポーチ&シール付き商品

■パペットスンスンコラボ限定クリアポーチ&シール付き ぷちローセット

販売期間：3月18日〜コラボ限定クリアポーチ&シール17.3万個分完売次第終了

【写真】コラボ限定クリアポーチ＆シール付き商品(680円〜)


ミニしゃりのおすし4貫(えび、サーモン、まぐろ、たまご)といくらの包み、ハンバーグ、デザートのゼリーのセット。一皿でたっぷり満足感を得ることができる。ランダムでポーチ＆シールとぷちローセットの下に敷かれているシートが付いてくる。

ランダム提供のコラボ限定シート(全3種)のイメージ


ランダム提供のコラボ限定クリアポーチ&シール(全3種)のイメージ。


※こちらの商品には「ぷちローコイン」は付いておりません。

※ゼリーの味は変更になる場合があります。

※いくらの包み以外のしゃりはミニしゃりです。

※コラボ限定クリアポーチ&シールの付いていない「ぷちローセット」も販売しておりますので、ご注文の際はご注意ください。

※コラボ限定クリアポーチ&シールは対象商品1点に付き、ランダムで1セットのご提供となります。デザインはお選びいただけません。

※大量の買い占めや、営利を目的とした転売行為、おひとり様複数個の注文はお控えください。

■【250円〜】コラボ限定ピック付き商品

コラボ限定ピック付きの2商品


■パペットスンスンコラボ限定ピック付き こだわりハンバーグにぎり

販売期間：3月18日〜コラボ限定ピック23.4万枚分完売次第終了

パペットスンスンコラボ限定ピック付き こだわりハンバーグにぎり(250円〜)


ジューシーなハンバーグをまるごとのせたコラボおすしが登場。あふれる肉汁と肉の旨みを存分に楽しめる。こだわりの焼き方で実現したふっくらとジューシーな仕上がりで満足感たっぷり。

■パペットスンスンコラボ限定ピック付き まぐたく巻

販売期間：3月18日〜コラボ限定ピック27万枚分完売次第終了

パペットスンスンコラボ限定ピック付き まぐたく巻(250円〜)


まぐたく巻にコラボ限定ピックが付いて登場。ねぎまぐろのねっとりした食感と旨みに、たくあんの食感が相性抜群。ねぎまぐろの旨み、バリバリ食感のたくあんは相性がよく、一度食べたらクセになる組み合わせ。

ランダム提供のコラボ限定ピック(全5種)のイメージ


※コラボ限定クリアポーチ&シールの付いていない「こだわりハンバーグにぎり」「まぐたく巻」も販売しておりますので、ご注文の際はご注意ください。

※コラボ限定ピックは対象商品1点に付き、ランダムで1枚のご提供となります。デザインはお選びいただけません。

追加メニューも盛り上がり間違いなしのラインナップ。スシロー×パペットスンスンコラボキャンペーンは3月29日(日)まで開催予定なので、詳細は公式キャンペーンページを確認してみて。

(C) PUPPET SUNSUN/PS committee

文＝小林七緒

※店舗によって価格が異なります。

※各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」ではお取扱いがありません。

※お持ち帰り対象外。

※画像、イラストはイメージです。

※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。