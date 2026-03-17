主演『デューン 砂の惑星』シリーズの第3作『Dune: Part Three（原題）』より、ファーストルックとなるキャラクターポスター9種類が一挙公開された。

本国ではすでに初めての予告編がメディア向けに上映され、ドゥニ・ヴィルヌーヴ監督のQ&Aも行われたとのこと。一般には明日、3月19日午前1時（日本時間）ににてお披露目となる。

出演者はポール・アトレイデス役のティモシー・シャラメ、チャニ役のゼンデイヤ、皇女イルーラン役のフローレンス・ピュー、アリア役のアニャ・テイラー＝ジョイ、スティルガー役のハビエル・バルデム、レディ・ジェシカ役のレベッカ・ファーガソンが続投。

新キャストとして、悪役スキュタレー役を『ザ・バットマン』シリーズのロバート・パティンソン、ファロック役を『ブルータリスト』（2024）のイザック・ド・バンコレが演じることが正式に発表された。ヘイト役として、第1作でダンカン・アイダホ役を演じたジェイソン・モモアも復帰する。

公開されたポスタービジュアルで特徴的なのは、おなじみのキャラクターたちのビジュアルの変貌ぶりだ。「壮大な結末（THE EPIC CONCLUSION）」と銘打たれた第3作だが、より激しい戦いが待ち受けることになりそう。いったい何が待ち受けているのか？

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本作は原作小説『デューン 砂の惑星』の続編にあたる『デューン 砂漠の救世主』に基づく内容。前作『PART2』のラストで描かれた王座奪還から12年後、未来を視るクイサッツ・ハデラッハとなったポール・アトレイデスはアラキスの皇帝として国を治めるが、内部の裏切りや外界で密企てられる陰謀に巻き込まれていき……。

映画『Dune: Part Three（原題）』は2026年12月18日に米国公開予定。

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