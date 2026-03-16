「（小声）妻の誕生日に…自宅スイーツビュッフェを段取りしたから、起こしてきまーす」



【写真】見た目も美しいフルーツタルト

この一言を添えてThreadsに投稿されたスイーツ写真に、「私も妻な気がするのでお皿持って行きます」「全国の妻会場はこちらですか？」「私、第二夫人です」と“妻”を名乗るユーモアあふれるコメントが相次ぎ、話題になりました。



写真を投稿したのは、本業は工事現場の現場監督をしているというkenjiさん（@sweets_or_tenya）。奥様の誕生日のために用意したという、スイーツをふんだんに使った三段重ねのケーキや、フルーツタルトの数々、さらにはバスクチーズケーキ…！フルーツの飾り付けも見事です。



普段は本業に集中し、お休みを利用して趣味のスイーツ作りや釣りに励んでいるというkenjiさんに話を聞きました。



ーー今回のスイーツビュッフェ、奥様の反応はいかがでしたか？



「テーブルにあるスイーツを見て、目を輝かせていました！サプライズスイーツを作る時は、生地などは普通に作りますが、デコレーションは家族が寝ている間にするので、寝て起きたらスイーツだらけでいつもビックリしています」



ーー奥様のお気に入りは？



「今回のお気に入りは、チョコの2段ケーキでした！ケーキの生地は米粉で作り、バター不使用なのでビックリするくらいふわふわで、口当たりが最高だったみたいです」



ーーThreadsでは、“妻”を名乗り出る方が多数コメントし、大喜利状態でしたね！



「まさか、こんなに妻がいたなんて…びっくりしました（笑）たまに娘もいたりして！皆さまの楽しいコメントを夫婦で見て、楽しい誕生会になりました」



ーースイーツ作りについて、将来的に仕事にすることも考えていますか？現場監督との意外な共通点もあったり…？



「今は趣味で楽しく作るのが良いと思っています。知人や友人からは、許可を取って合間にスイーツ販売をしたらいいのにってよく言われます（汗）でも、他の趣味である釣りも大好きなので、時間が足りない感じです。



土木の現場監督では、“早く、丁寧に”を心がけて仕事をしています。何もないところに道なんかを作っていく仕事なので、最初に完成までの道のりをイメージしてから仕事をするのですが、スイーツも同じように、準備から完成までをイメージしています。



それから、作る前はとにかくキッチンをきれいにして臨むのですが、土木の現場も同じくきれいにしています！」



ーースイーツ作りでの今年の目標はありますか？



「5月には娘、息子、自分の誕生日があります。あと8月には結婚記念日が…！家族に喜んでもらえるスイーツ、何を作ろうかなって日々考えています。新しいスイーツにも挑みたいんですが…、どうしても好きなスイーツばかり作ってしまいますね！」



投稿には1800件を超えるコメントが寄せられました。



「私も妻な気がするのでお皿持って行きます」

「こんにちは、妻です。51歳、独身男性です。でも、たぶん妻だと思います」

「全国の妻会場はこちらですか？お皿とフォークと飲み物持参してます」

「あなたの妻だと思ってるのに、まだ起こしにきてもらってません」

「今日息子が8歳の誕生日なので、お伺いしてよろしいですか？」



Instagram（@sweets_or_tenya）やThreads（@sweets_or_tenya）では、土木の現場監督を務めるkenjiさんが家族のために作る彩り豊かなスイーツの数々を見ることができます。



（まいどなニュース／ラジオ関西・五ヶ瀬 あお）