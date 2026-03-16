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3COINSスタッフが買ってよかった「ガチ推し6選」を発表！フェスにも使える“お散歩バッグ”や髪に優しいシルクシュシュは必見

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

3COINSの公式YouTubeチャンネル「【公式】スリコchannel」が「【2月の購入品紹介】現役スタッフが出会ってよかった！スリコのお気に入りアイテム教えます！」と題した動画を公開した。ナビゲーターのたかはしと、インフルエンサーとしても活動するスタッフのまやまやが、それぞれの「買ってよかったベストアイテム」を3つずつ紹介している。



動画では、単なる便利グッズに留まらない、日々の暮らしに彩りや楽しさを加えるアイテムが多数登場。今回はその中から、特に注目したい3つの商品を紹介する。



まず、たかはしが紹介したのは「お散歩ショルダーセット」。ポーチ、ペットボトルホルダー、巾着がセットになっており、これ一つで散歩の必需品がまとまる優れものだ。ポーチにはマナー袋をスムーズに取り出せる穴がついており、シリコン製のホルダーはペットボトルの固定だけでなく、使用済みのマナー袋をぶら下げることもできる。たかはしは、ペットとの散歩はもちろん、フェスや子どもとのお出かけにも活用できると、その汎用性の高さをアピールした。



次に、まやまやが挙げたのは「麻風スタイルカーテン」。リビングの目隠しとして使用しているというこのカーテンの魅力は、何と言ってもその「透け感」だという。光を柔らかく通し、部屋をおしゃれな雰囲気に演出する。また、つっぱり棒で簡単に設置できる手軽さもポイントで、愛猫の「ほっぺちゃん」がカーテンの下でひなたぼっこをするのがお気に入りの光景だと語った。



最後に紹介するのは、たかはしがおすすめする「シルクシュシュ」。シルク100%で作られており、なめらかな表面が髪への摩擦を軽減するため、ダメージを与えにくいのが特徴だ。髪を結んだ際に跡がつきにくいことから、仕事中などにも重宝するという。シルクは人の髪と同じタンパク質でできているため相性が良いらしい！と解説し、330円という手頃な価格からプレゼントの「プラスワン」としても最適だと述べた。



今回紹介されたアイテムは、いずれもスタッフならではの視点で選ばれた、実用性とデザイン性を兼ね備えたものばかり。日々の生活を少し豊かにしてくれるアイテム選びの参考になりそうだ。