ジェイコブス晶が所属するフォーダム大が敗退…日本代表候補の21歳、今季は平均7.2得点

3月13日（現地時間12日）、ジェイコブス晶が所属するフォーダム大学（第8シード）が、アトランティック10・カンファレンスの決勝トーナメント第2ラウンドでジョージ・ワシントン大学（第9シード）に敗れ、2025－26シーズンの戦いを終えた。

フォーダム大は、前半終了時点で今シーズン最少となる17得点と振るわず、21点ものビハインドを負って折り返した。それでも、後半開始4分すぎからジェイコブスのレイアップや3ポイントなどが決まり猛追すると、残り1分41秒で2点差まで追い上げた。しかし、最終盤の攻防で一歩及ばず62－66で敗戦。全米大学の頂点を決めるNCAAトーナメントへの出場を逃した。

この試合に先発出場したジェイコブスは、チームで2番目に多い36分のプレータイムを得たが、3ポイント7本中2本の成功にとどまり、8得点、2リバウンド、1スティールの成績。勝負がかかる最終盤はシュートアテンプトがなかった。

日本代表トップチームの一員として、パリ2024オリンピックやFIBAアジアカップ2025に出場した実績を持つジェイコブスは、ハワイ大学で2年間を過ごし、今シーズンからフォーダム大へ編入。レギュラーシーズン32試合中30試合でスターターを務め、1試合平均約28分のプレータイム、7.2得点、4.8リバウンド、3ポイント成功率33.3パーセントをマークした。

今後のキャリアも気になる有望株ではあるが、今年7月に行われる『FIBAバスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選』Window3に参加することが期待されている日本代表の候補選手の一人でもある。シーズンオフにあたる今夏も、身長208センチを誇る21歳の動向に注目だ。

■試合結果



フォーダム大学 62－66 ジョージ・ワシントン大学



FOR｜17｜45｜＝62



GWU｜38｜28｜＝66







【動画】日本代表で15得点と存在感を見せたジェイコブス