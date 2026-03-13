既読の早さだけじゃない。男性の本命サインは“LINEの使い方”に出る
LINEの返信が早いと脈あり、遅いと脈なし。単純にそう思い込んでいませんか？でも、男性の本命サインは返信のスピードではなく、LINEの“使い方”に出ます。
用事がなくてもやり取りをつなごうとする
連絡が必要なときだけでなく、男性の方から「今日はこんなことがあった」と軽い話題を送ってくるのは、やり取りをしたいからです。男性は本命相手に対しては、LINEが連絡手段だけとはなりません。
やり取りを途中で終わらせない
質問に答えるだけで終わらず、男性が「それどうだった？」と質問を返してくるのは、やり取りを続けたいからです。男性は本命相手ほど、コミュニケーションを一方通行にしないように心がけます。
大事な話を避けない
男性が予定や気持ちなど重要な内容を曖昧にせず、きちんと決めようとするのは、本気だからです。本命相手には、LINEでも曖昧なままにしません。
本命サインは既読の早さでは測れません。雑に終わらせず、会話を続け、大事なことをきちんと伝える。その姿勢があるなら、その男性はあなたを大切にしています。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼遊びじゃない証拠。男性の「次はあそこ行こう！」は決定的な本命サイン