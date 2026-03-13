クルマ系YouTuberが本音レビュー「踏めばかなりパワフル」ボルボ V60 PHEVの走りと至高の車選びの正解
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
クルマ買う系チャンネル「ワンソクTube」が、「【唯一惜しいのは…?】ボルボV60 PHEVを改めて試乗! 上質なステーションワゴンは内装･外装だけでなく走りも良い! | VOLVO V60 PHEV ESTATE 2026」を公開した。ボルボの定番ステーションワゴン「V60」のプラグインハイブリッドモデル（PHEV）に試乗し、上質な内装からモーター駆動がもたらす重厚な走行性能、さらにナビゲーションシステムの課題まで、プロならではの視点で詳細にレビューしている。
ワンソク氏はまず、約919万円の同車の内装に注目。「ドリフトウッドパネルがかなり良い感じ」と、本木目を使用した独自のスカンジナビアンデザインを高く評価した。クリスタルシフトノブにも触れ、室内の質感の高さを強調。オプションの「Bowers & Wilkins」プレミアムサウンドシステムについては、「価格は高いが見栄えもかなり良くなるのでぜひ付けたい」と語った。さらに、ボディサイズが全幅1,850mm、全高1,430mmに収まっており、日本の立体駐車場事情にマッチしている点も実用面でのメリットとして挙げている。
実際の試乗では、バッテリーによるモーター駆動の走りを検証。「第一印象はとにかくボディが堅牢」と驚きを見せ、EVやPHEV特有の重厚な乗り味を解説した。高速道路でパワーモードを試すと「踏めばかなりパワフル」とエンジンとモーターの力強い加速を絶賛。「ステーションワゴンならではの重心が低い安定した乗り心地」と、SUVとは一線を画す走行安定性を高く評価している。
一方で、Google搭載の9インチナビについては、画面サイズの小ささや高速道路の分岐イラストが表示されない点に言及。「普通に捕まるし何より危ない」と辛口な評価も下した。
また、独自の哲学として運転支援システムの操作性にも触れ、「走行中に操作するボタンはシンプルに越したことはない」と指摘。ステアリングスイッチ一つで操作が完結するボルボの設計思想を称賛した。最後にワンソク氏は、登場から年数が経過しても熟成が進んだV60の完成度を強調。日常の買い物から長距離ドライブまで、PHEVの恩恵を受けられる上質なステーションワゴンとして、車選びの参考になるポイントを提示して動画を締めくくっている。
日本最大級のクルマ系YouTuber。気になるクルマは買ってレビュー！動画は毎日更新！ 一人の消費者としてクルマを買い、良いところだけでなく、気になるところも徹底的に評価します！
