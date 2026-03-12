この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

中古住宅の内見で、壁紙がボロボロだったり、床に傷があったりする物件を見て「うわ、ここはナシかな……」と即座に候補から外していませんか？実は、それこそが「お宝物件」を逃しているサインかもしれません。

今回は、建築士でありホームインスペクターのさくら事務所執行役員CROの田村啓さんが、見た目の汚れに惑わされず、建物の本質を見抜いてお得に家を買うための戦略を解説します。



■ なぜ「ちょっと汚い家」が狙い目なのか？

結論から言うと、「見た目の印象」で損をしている物件は、ライバルが少ないからです。

・ライバルが勝手に脱落する：多くの人は「綺麗でそのまま住める家」を探しています。壁紙が汚れていたり、落書きがあったりするだけで敬遠するため、好条件の物件が手付かずで残っていることがあります。

・価格交渉の材料になる：汚れや傷を理由に「リフォーム費用がかかるので」と、価格交渉を切り出しやすくなります。

・本質が良ければ「服」は着替えられる：壁紙や床の汚れは、後からいくらでも新しくできます。



■ 「建物の健康」と「服の汚れ」を切り離して考える

田村さんは、建物を人間に例えて「仕上げ材は服、構造は体」だと語ります。

・気にしなくていい「服の汚れ」：壁紙の剥がれ・落書き・日焼け：単なる消耗品です。

・ペットや子供による床の傷：生活していれば必ずつくもので、建物の性能には無関係です。

・設備（トイレ・お風呂）の表面的な汚れ：クリーニングや交換で新品同様になります。

・絶対に無視できない「体の病気（SOS）」

・天井付近のシミ：雨漏りや結露、配管からの水漏れの可能性が高い「赤信号」です。

・カビの発生：単なる汚れではなく、深刻な湿気問題を抱えているサインかもしれません。

・基礎や外壁の大きな亀裂：雨水の浸入や構造的な歪みに直結するリスクがあります。



■ プロが教える「賢い買い方」のステップ

1.「汚れ」をコストとして算出する 内見で気になった汚れを「直すのにいくらかかるか」を仲介会社に相談しましょう。

2.ハイシーズン（2月～3月）の交渉術 ライバルが多い時期は強気な交渉が難しいこともありますが、味方であるエージェントに「今、交渉すべきか、即決すべきか」の判断を仰ぎましょう。

3.「ライフジャケット」としてインスペクションを使う 中古住宅選びは楽しいものですが、海に潜る時のように「ライフジャケット（インスペクション）」を着用することが大切です。安心という後ろ盾があるからこそ、大胆にリノベーションを楽しめるのです。



【まとめ】見た目に騙されず、建物の「素肌」を見極める

中古住宅の醍醐味は、70点の家を自分たちの手で100点、120点に育てていくことにあります。表面の「汚れた服」に惑わされて、健康な「体（構造）」を持つ優良物件を見逃すのはあまりにももったいないことです。

その汚れが単なる掃除不足なのか、それとも建物が発しているSOSなのか……。その真実を明らかにするために、株式会社さくら事務所のようなホームインスペクションを「住まいの健康診断」として活用しましょう。

プロの視点でリスクと可能性を洗い出し、納得感を持って最高にコスパの良い家選びを実現しましょう！