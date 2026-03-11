大きめバスト女性の悩みに寄り添う♡ノンワイヤーブラ「Lily-Basic-Bra」登場

北海道発ランジェリーブランド〈SerenitiaBloom（セレンティアブルーム）〉から、大きめバスト女性のためのノンワイヤーブラ「Lily-Basic-Bra（リリーベーシックブラ）」が登場。E65～I75までのグラマーサイズに対応し、ノンワイヤーなのにしっかり支える設計が魅力です。肩への負担軽減や肌へのやさしさなど、日常を快適に過ごせる工夫を細部まで追求。締めつけず、きれいなシルエットを叶える新しいブラとして注目されています♡

大きめバストを支える設計

Lily-Basic-Bra（リリーベーシックブラ）

価格：6,980円(税込)

「楽なブラは支えられない」「支えるブラは苦しい」。そんな大きめバスト女性の相反する悩みから開発されたのが、ノンワイヤーブラ「Lily-Basic-Bra」です。

脇高設計によりバスト周りをすっきり整え、背面には安定感を高める3段3列ホックを採用。ノンワイヤーながら立体構造でしっかりホールドし、横流れを抑えながら自然な高さのバストラインをキープします。

シンプルなデザインで、シャツやカットソーなど日常のさまざまな服にも合わせやすい仕上がりです。

快適な着心地を叶える工夫

2Wayストラップ設計

幅1.7cmの幅広ストラップがバストの重さを分散し、肩への食い込みを軽減。

ストラップは付け替え可能で、透明ストラップに変更すればオフショルダーやシースルーコーデにも対応します。

（※商品に透明ストラップは付属しません。）

パッドポケット付き

手持ちのパッドを使用できるパッドポケットを採用。

左右差の調整やボリュームコントロールもでき、その日の体調や服装に合わせたフィット感を実現します。

肌にやさしい素材

カップ裏地には綿100％素材を使用し、汗を吸湿・放湿しやすい快適な着心地に。さらにストラップやホックなど肌に触れる金具部分は樹脂加工仕様で、金属アレルギーにも配慮されています。

販売情報とキャンペーン

「Lily-Basic-Bra」は公式オンラインストアにて販売されています。

販売開始を記念して、初回送料無料キャンペーンも実施中。（クーポンコード：FIRSTTRY）

オンライン限定販売のため、自宅から気軽に購入できるのも嬉しいポイントです。

大きめバスト女性に新しい選択肢♡

締めつけないのにしっかり支える、快適さと美しいシルエットを両立したノンワイヤーブラ「Lily-Basic-Bra」。素材や設計にこだわり、大きめバスト女性の日常に寄り添う一枚として誕生しました。ストレスフリーな着心地で、毎日のファッションをもっと自由に楽しめるランジェリーをぜひチェックしてみてください♡