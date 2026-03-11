3月10日、9人組アイドルグループSnow Manのメンバー・目黒蓮が自身のInstagramのストーリーズを更新。海外への出発後初となるプライベートショットを披露し、髪型の“激変”が話題となっている。

目黒といえば、ハリウッドドラマ『SHOGUN 将軍』に出演が決定している。2026年1月から同作のシーズン2の撮影に専念するため、カナダへ渡航している。

「目黒さんは自身のストーリーズで、全身デニムのコーディネートでたたずむショットを披露。《ほどなく、お別れですとSAKAMOTODAYSが物語の内容的にUPするタイミング難しいな》と、立て続く出演作品への思いを吐露。さらに、《ほどなくの撮影後から美容院行ってないよ》と、髪を切っていないことを告白し、ニット帽を被っている目黒さんの襟足がかなり長くなっているのが見て取れました」（芸能プロ関係者）

カナダへの渡航後は、作品のプロモーションやアンバサダーを務めた商品のPRなどでの更新がほとんどだった目黒。渡航後初となるプライベートショットの公開に、Xは興奮に包まれた。

《元気な姿をみれてとっても嬉しかったよ！！》

《髪伸びたね、姿見せてくれてありがとう》

《めちゃ髪伸びてる、かっこよすぎ…》

髪が伸びて男らしさが増した姿に、うっとりするファンが続出した。今や国民的アイドルとしてオファーが絶えない目黒は、美容院にも行けないほど、とにかく忙しい日々を送っているようだ。

「2025年はSnow Manとしても飛躍した年です。春にはグループ初となるスタジアムツアーを開催しました。ベストアルバムとともに5枚目のアルバムも大ヒットしました。俳優としては、10月期の日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』への出演や、映画『劇場版 トリリオンゲーム』や、『ほどなく、お別れです』と次々と主演映画が公開。加えて、2026年4月には『SAKAMOTO DAYS』の公開が控えています」（前出・芸能プロ関係者）

アイドルと俳優を並行させるなか、2025年2月と9月には、アンバサダーを務めるファッションブランド『FENDI』のショーに参加。イタリアに渡航するなど、国内外を飛び回っている。

「美容院に行く暇もないという忙しさは想像を絶します。それほど『SHOGUN』に賭ける思いの強さを感じます。目黒さんはオーディション勝ち抜き、今作での新キャラクターの役柄を獲得しました。グループのメンバーからの全面的なサポートにより、作品へ全力が注げる環境も整っています」（同前）

多忙を極める中でも元気そうな姿にファンは安堵しただろう。