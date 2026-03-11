お笑いコンビ「サンドウィッチマン」伊達みきお（51）が11日、自身のブログを更新。東日本大震災の発生から15年が経ったことについて思いをつづった。

「東日本大震災の発生から15年。今年も、宮城県気仙沼市に来ています。震災当日を含めると、この日は16年連続で気仙沼にいるんだなー」と書き出した伊達。「5年周期で、節目節目だと言われるけど…特に、現地に住んでる方にとっては、また今年も3月11日がやってきたっていう事であり、あの怖かった１日を思い出す」と被災者の複雑な心境に思いをはせた。

「今日も気仙沼で色んな方とお話しました。ご家族が亡くなられた方、未だ行方不明のご家族がいる方…。無事だった我々なんかにはどうやったって同じ気持ちにはなれないけど、これからも出来る限り寄り添って生きたい。あの津波から共に逃げて助かった事には変わりないから」と決意をつづった。

今年は震災当日の午前中にロケで行っていた場所で14時46分を迎えるつもりだという。

ブログを書いている11日午前1時は宮城県気仙沼市の気仙沼大島にある「気仙沼ちゃんの宿 アインスクリコ」に宿泊しているといい、「とにかく、星空が綺麗で、本当に綺麗で。。東京と同じ空とは思えない程の星空。たった5分空を眺めると流れ星が必ず見れる星空」と星空の美しさを説明。「本来、こんなに綺麗な星空なのに、震災の日の夜、気仙沼の空はオレンジ色でした。津波で重油タンクが流されて、その重油に火がつき、とにかく火事が凄くて空まで明るかった」と振り返り、「何年経っても、あの怖かった時間とか音とか匂いは忘れない」とつづった。

「震災当日から、まずは復旧、そして復興と、ずーっと走り続けてる方は15年はあっという間だと話してくれました。何だかんだ、やる事が多過ぎたからねーって」と現地の人のの言葉を明かした。

「俺ら、15年前はまだ36歳だったんだ。51歳だもんなー。今」としみじみ。「経験した大人が、しっかりと子ども達に伝えて行かないとですね。改めて、この日は強く思います」と強い決意をつづり、「2026 3 11 気仙沼大島より」と結んだ。