LOWRYS FARMとポムポムプリンの限定コラボ♡キュートな雑貨6種
LOWRYS FARMから、大人気キャラクター「ポムポムプリン」との初コラボレーションアイテムが登場。2026年3月20日（金）より、LOWRYS FARM一部店舗や公式WEBストアなどで販売がスタートします。誕生30周年を迎えたLOWRYS FARMと、2025年サンリオキャラクター大賞で第一位に輝いたポムポムプリンによる特別なコラボ♡普段使いしやすく、持つだけで気分が上がるキュートな雑貨6アイテムがラインアップします。
ポムポムプリンの可愛いキーチャーム
バッグやスマートフォンに付けて楽しめる、キュートなキーチャームが登場。ポムポムプリンらしい愛らしさをぎゅっと詰め込んだデザインが魅力です。
【ポムポムプリン】ヌイキーホルダー
価格:2,490円（税込）
ポムポムプリンのぬいぐるみキーホルダー。
シンプルなデザインに加え、日焼けやオールブラックなどのユニークなバリエーション、さらにお友だちのマフィン・スコーン・ベーグルに変身したデザインまで全6種類を展開。
キーホルダー金具は取り外し可能で、ぬいぐるみとしても楽しめます。
カラー展開:スタンダード、日焼け、ブラック、ポムポムプリン×マフィン、ポムポムプリン×スコーン、ポムポムプリン×ベーグル
【ポムポムプリン】／フェイスキーチャームツキHS
価格:2,890円（税込）
人気のビーズストラップにフェイスぬいぐるみをプラスしたキーチャーム。ポムポムプリンのおしりをモチーフにしたビーズパーツがデザインポイントです。
モバイルストラップとしても、バッグチャームとしても使える万能アイテム。
カラー展開:ブラック・日焼け・スタンダード
【ポムポムプリン】／ビーズキーチャーム
価格:2,490円（税込）
LOWRYS FARMコラボ定番のビーズチャーム。キラキラしたビーズがアクセントになった可愛いデザインで、バッグに付けるだけでコーデのワンポイントになります。
カラー展開:ブラック・日焼け・スタンダード
OPTのスポーツブラ新提案♡揺れない・苦しくない快適スポーツバインダー
毎日使いたいポーチ＆バッグ
【ポムポムプリン】／ヌイキンチャクポーチ
価格:1,790円（税込）
毛足の短い素材を使用した巾着ポーチ。耳を立体的にデザインすることで、ポムポムプリンの可愛らしさをしっかり表現しています。裏面には「Pompompurin」のロゴ刺繍入り。
裏地付きで、メイク道具や小物入れとしても活躍します。
カラー展開:ブラック・日焼け・スタンダード
【ポムポムプリン】／ポーチツキエコBAG
価格:3,490円（税込）
エコバッグと収納ポーチのセット。エコバッグはA4サイズがぴったり入るサイズ感で、ちょっとしたお買い物に便利です。
全身デザインのポーチは単体でも使えるので、さまざまなシーンで活躍します。
カラー展開:ブラック・日焼け・スタンダード
【ポムポムプリン】／カラビナツキクリアポーチ
価格:2,790円（税込）
PVCポーチとカラビナのセットアイテム。カラビナにはラメが施され、ポーチの背面にはポムポムプリンとお友だち「マフィン」のおしりをプリント。細部までこだわったキュートなデザインです。
カラー展開:ブラック・日焼け・スタンダード
コラボ情報
販売日:2026年3月20日（金）
※販売店舗の営業時間に準ずる
取扱い店舗:LOWRYS FARM一部店舗、and ST TOKYO、and STストア、公式WEBストアand ST、ZOZOTOWN、Rakuten Fashion
※詳細は特設サイトをご確認ください。
毎日を楽しくするコラボアイテム
LOWRYS FARMとポムポムプリンの初コラボは、思わず集めたくなる可愛さが魅力♡
バッグやスマホに付けられるチャームから、毎日使えるポーチやエコバッグまで、日常にさりげなく取り入れられるアイテムが揃っています。
ポムポムプリンのやさしい世界観とLOWRYS FARMらしいカワイイデザインを楽しめる限定コレクション。気になる方はぜひ早めにチェックしてみてください♪