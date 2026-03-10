【北京＝吉永亜希子、照沼亮介】中国の習近平（シージンピン）政権が混乱するイラン情勢に気をもんでいる。

中国にとってイランは、対米で連携する中東で最も緊密な友好国で、米国の制裁下にあるイランを原油購入を通して下支えしてきた経緯がある。混乱が長期化すれば、中東政策やエネルギー安全保障政策の練り直しを迫られる可能性もある。

親密な関係

中国外務省の報道官は９日の記者会見で、イランの次期最高指導者にモジタバ・ハメネイ師が選出されたことについて論評を求められると、「イランの憲法にのっとってなされた決定だ」と述べるにとどめた。

習政権はモジタバ師の父親のアリ・ハメネイ師と緊密な関係を築いてきた。２０１６年１月には、習氏がイランの首都テヘランを訪問し、ハメネイ師と会談。両国で包括的戦略パートナーシップを締結した。

報道などによると、２１年３月には、中国が２５年間で総額４０００億ドル（約６３兆円）を投資し、インフラ（社会基盤）整備を担うことなどを定めた文書も交わした。中国企業が協力して監視網を構築するなど、イラン国内の統治基盤の強化に全面的に協力してきたと指摘される。中露が主導する上海協力機構（ＳＣＯ）へのイランの正式加盟も後押しし、「対米共闘軸」を構築してきた。

習政権は「武力は問題解決の方法ではない」（王毅（ワンイー）外相）などと武力攻撃に反対を表明しているものの、イランを攻撃する米国を名指しで批判することは極力避けている。トランプ米大統領の訪中を今月末に控え、米国を刺激したくないという思惑があるとみられる。

緊急対策チーム

一方、中国政府の内情に詳しい関係者によると、米国とイスラエルによるイラン攻撃開始後、共産党指導部内に緊急対策チームが組織された。トップに習氏が自ら就く異例の対応だという。

中国は親交を深めてきたイランの現体制の行方を注視すると同時に、中東方面からの原油の安定確保に注力しているとみられる。

ロイター通信が欧州調査会社ケプラーのデータを分析したところ、２５年に海上輸送されたイラン産原油の８０％以上を中国が購入していた。米国の対イラン制裁により、中国はイラン産原油を表向きは輸入できないが、マレーシアなど第三国を経由する「迂回（うかい）輸入」で調達してきた。中国にとってイラン産原油は、安価で安定調達が可能な貴重な存在となってきた。

ホルムズ海峡の事実上の封鎖により、中国国内ではガソリン価格が急上昇するとの見方が出ている。中国は国内で使用する原油の７割を輸入に頼っており、このうち半分をイランを含めた中東産原油が占めるとされる。

中国外務省によると、８日には、中東問題特使がサウジアラビアに派遣され、同国高官と情勢について協議するなど関係国との協議も進めている。低迷する国内景気への更なる影響などを極力避けたい思惑があるとみられる。