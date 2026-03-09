【ムーミン】スマホホルダー付きネックストラップがカプセルで登場！
「ムーミン ネックストラップコレクション2」が、2026年3月上旬から順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売予定だ。
＞＞＞ムーミン ストラップコレクション2をチェック！（写真7点）
『ムーミン』は、スウェーデン語系フィンランド人のトーベ・ヤンソン（1914ー2001）によって生み出された。トーベが描いた小説、コミックス、絵本をはじめ、それらをもとにしたグッズ、スポット、アニメーションなどは世界中で愛されている。
そんな大人気作品『ムーミン』のストラップコレクションがカプセルトイに登場。第一弾の好評を受け、NEWデザインの第二弾が発売される。
ムーミンたちの可愛いイラストがプリントされたスマートフォンホルダーとストラップがセットになっており、ストラップは斜めがけもしやすい全長約1150mmで長さ調節が可能。ナスカンが両端に付属しているので、様々なアイテムに取り付けやすく、スマートフォンはもちろん、IDケースやチケットホルダーに装着するなど、用途はいろいろ。
ラインナップは全6種。ムーミンやリトルミイ、ミムラねえさん、スティンキーと、ムーミン谷の仲間たちが大集合。落ち着いたカラーリングとボタニカルなデザインが日常使いにぴったり。
ぜひこの機会にゲットしてみて。
（C）Moomin Characters TM
＞＞＞ムーミン ストラップコレクション2をチェック！（写真7点）
『ムーミン』は、スウェーデン語系フィンランド人のトーベ・ヤンソン（1914ー2001）によって生み出された。トーベが描いた小説、コミックス、絵本をはじめ、それらをもとにしたグッズ、スポット、アニメーションなどは世界中で愛されている。
そんな大人気作品『ムーミン』のストラップコレクションがカプセルトイに登場。第一弾の好評を受け、NEWデザインの第二弾が発売される。
ラインナップは全6種。ムーミンやリトルミイ、ミムラねえさん、スティンキーと、ムーミン谷の仲間たちが大集合。落ち着いたカラーリングとボタニカルなデザインが日常使いにぴったり。
ぜひこの機会にゲットしてみて。
（C）Moomin Characters TM
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優