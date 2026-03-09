【ムーミン】スマホホルダー付きネックストラップがカプセルで登場！

「ムーミン　ネックストラップコレクション2」が、2026年3月上旬から順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売予定だ。

『ムーミン』は、スウェーデン語系フィンランド人のトーベ・ヤンソン（1914ー2001）によって生み出された。トーベが描いた小説、コミックス、絵本をはじめ、それらをもとにしたグッズ、スポット、アニメーションなどは世界中で愛されている。

そんな大人気作品『ムーミン』のストラップコレクションがカプセルトイに登場。第一弾の好評を受け、NEWデザインの第二弾が発売される。

ムーミンたちの可愛いイラストがプリントされたスマートフォンホルダーとストラップがセットになっており、ストラップは斜めがけもしやすい全長約1150mmで長さ調節が可能。ナスカンが両端に付属しているので、様々なアイテムに取り付けやすく、スマートフォンはもちろん、IDケースやチケットホルダーに装着するなど、用途はいろいろ。

ラインナップは全6種。ムーミンやリトルミイ、ミムラねえさん、スティンキーと、ムーミン谷の仲間たちが大集合。落ち着いたカラーリングとボタニカルなデザインが日常使いにぴったり。

ぜひこの機会にゲットしてみて。

（C）Moomin Characters TM