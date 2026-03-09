ギャル曽根「値段いくらだと思いますか」コスパに驚き！300円台のベストバイ香水

ギャル曽根さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【ベストバイ】ギャル曽根流買って良かったもの13選！！』の動画を投稿。様々な“ベストバイ”アイテムを紹介してくれました！中にはコスメも。

■香水

動画内に登場したのはこちら！

DAILY COMMA/アロマパフュームミスト 01 JUICY CANDY 税込330円（編集部調べ）

ミニサイズとお手頃価格が試しやすい携帯用パフュームミスト。天然由来のエッセンシャルオイルを使用しており、自然な香りでありながら長持ちするのが特徴なんだとか。

ギャル曽根さんは、果実の甘い香りとジャスミンの香りが特徴的なタイプを愛用。

こちらについて、ギャル曽根さんは「最近良かった香水」「これ値段いくらだと思いますか」とコメントしながらこちらを紹介。周囲から「3,000円くらい？」とコメントが上がった後、価格を明かすと「えぇっ！？」と驚きの声が上がっていました。

これにはギャル曽根さんも「コンビニで売ってたの。ナチュラルローソンで売ってて」「いろんな種類があるんだけど」「安いでしょ？」と6種類の展開や価格を評価。

続けて「（高いものを買って）使わないよりは、300円でいろんなのを試せる方が良い」とコスパの良さを語っていました！

■動画もチェック

動画内では今回紹介したアイテム以外にもさまざまなお気に入りアイテムを紹介！是非チェックしてみてくださいね。