28歳でステージ4のがん宣告、タイでの緊急手術に壮絶な闘病生活と「今を生きる」という覚悟

医師のひかつ先生が運営するYouTubeチャンネル「ひかつ先生 / メディカルウォッチメン」が「【緊急対談】国外で突然の癌ステージ4宣告！“今を生きる”29歳がんサバ発信者が伝えたいこととは？【ジンガンリーマン翔×ひかつ先生】」と題した動画を公開。ゲストとして登場したステージ4のがんサバイバー「じんがんリーマン」こと佐野翔一朗さんが、タイ駐在中にがんが発覚した経緯や壮絶な闘病生活について語り、ひかつ先生からの「もし今の治療が効かなくなったら？」という問いに「今を生きる」と力強く答えた。



動画は、ひかつ先生が翔さんをゲストに迎える形でスタート。翔さんは、自身が29歳のサラリーマンであり、1年以上前から腎臓がんの闘病生活を送っていると自己紹介した。タイに駐在していたある日、体に異変を感じて病院に行ったところ、腎臓がんが発覚したという。もともと日本での健康診断で2.5cmの腫瘍が指摘されていたものの、良性の可能性が高いとされ経過観察中だったが、最後の検査からわずか4ヶ月で腫瘍は12cmにまで急成長していたことを明かした。



タイで緊急手術を受けた後、病理検査の結果が出るまで1ヶ月半ほど待ったという翔さん。ようやく出た診断は「未分化の肉腫」という珍しいタイプのがんで、医師からは「予後は期待できない」と告げられたと淡々と語った。



その結果を受け、翔さんは「4時間後には飛行機に乗っていた」と、すぐさま日本への帰国を決断。日本でセカンドオピニオンを求めた結果、現在は分子標的薬「レンビマ」と免疫チェックポイント阻害剤「キイトルーダ」を併用する化学療法を行っていると説明。この治療が劇的な効果を見せ、多発していた肝臓への転移巣は「ミカンぐらいの大きさ」から「ブルーベリーぐらい」にまで縮小したと、笑顔で報告した。



ひかつ先生から「病気になる前の翔さんと今の翔さんは変わりましたか？」と問われると、「変わらないです」と即答。「大切だと思っているものは変わらなくて、ただ大切にしなきゃと思う濃度は濃くなりました」と自身の心境の変化を語った。



さらに動画の終盤、ひかつ先生が「もしも今の治療が効かなくなったら？」と意地の悪い質問だと前置きしつつ尋ねると、翔さんは少しも迷わず「その時のことは考えていない」「今を生きる」と返答。その力強い言葉に、ひかつ先生も「私が言うことを先に言われてしまった」と感銘を受けた様子を見せた。壮絶な経験をしながらも前を向き続ける翔さんの姿は、多くの視聴者に勇気を与える内容となっている。