自称・韓国広報専門家の大学教授、WBC2大会連続の“旭日旗応援”に怒りの抗議「排除に最善を尽くす」

「韓国広報専門家」を自称する大学教授が、WBC日韓戦で登場した“旭日旗”に抗議したことがわかった。

【写真】「こいつ日本人か？」韓国で大炎上の“旭日旗ベンツ”

誠信（ソンシン）女子大学のソ・ギョンドク教授は3月8日、自身のSNSで「7日に東京ドームで開催されたWBCの韓日戦で、旭日旗応援が再び登場して論争となっている」とし1枚の写真を投稿した。

公開された写真では、中継画面でとあるファンが旭日旗を掲げる様子が写っている。7日に東京ドームで行われたWBC1次ラウンド・プールCの日本対韓国は、日本が8-6で勝利した。

「2023年WBCの韓日戦に続いて再び登場したため、すぐにWBC側に抗議のメールを送った」というソ教授は、メールの内容をこう伝えている。

「今回のメールでは、“旭日旗は日本の軍国主義と帝国主義を象徴する旗である”と説明した。また“旭日旗の応援は過去に日本が行った侵略戦争の歴史を否定する行為であり、アジアの人々に戦争の恐怖を再び思い起こさせる行為だ”と指摘した。“このような旭日旗の歴史を認めたFIFAは、前回のカタールワールドカップで日本側の応援団が行った旭日旗の応援を即座に制止した”と付け加えた」

そんなソ教授は、WBC側へ送付したメールに旭日旗に関する映像を添付し「WBC主催側も旭日旗の応援を禁止し、二度とこのような行為が起こらないよう強力な措置を執ってほしい」と強調したことを明かすとともに、「WBCで旭日旗の応援が排除されるよう最善を尽くす」と呼びかけていた。

（画像提供＝ソ・ギョンドク教授）

ソ教授は日韓戦が行われる7日当日にも、「2026年WBCの韓日戦で旭日旗応援が登場することが懸念されている。なぜなら、2023年WBCの韓日戦でも東京ドームの観客席で日本人が旭日旗を持って応援し、大きな論争を引き起こしたからだ。同年11月に開催されたアジアプロ野球チャンピオンシップの韓日戦でも、旭日旗応援が再び登場し、物議を醸していた」と注意喚起するとともに、「今回も旭日旗の応援が出た場合は、主催者に即座に抗議メールを送る。特に外国メディアの記者にこの状況を知らせ、世界中に旭日旗応援の問題点をより広く伝える計画だ。これまで世界的な機関やグローバル企業で使用された旭日旗の模様を継続的な抗議で取り除くなど、全世界での旭日旗排除に多くの成果を上げてきた」と伝えていた。