【クレヨンしんちゃん】チョコビが発売20周年！ 新商品発売
東ハトとバンダイが2006年から共同開発している、『クレヨンしんちゃん』に登場するしんのすけの大好物のお菓子を再現した「チョコビ」が発売20周年を迎える。
発売20周年を記念し、2026年3月9日（月）より「チョコビ（チョコレート味）」「チョコビ（ショートケーキ味）」が発売される。あわせて「チョコビ ミニチュアチャームキャンペーン」など様々な施策が実施される。
「チョコビ（チョコレート味）」は、しんちゃんが大好きなお菓子「チョコビ」。サクサクとした軽い食感はそのままに、このたび、チョコレート感をアップし、よりまろやかでクセのないミルクチョコレートの味わいに仕立てている。お子さまから大人まで楽しめるやさしい甘さに加え、カルシウム入りで嬉しい設計だ。
「チョコビ（ショートケーキ味）」は、発売20周年を記念し、お祝いのケーキをイメージした期間限定で発売される。ふんわりとした黄色いスポンジに、いちごと生クリームを重ねたショートケーキをイメージし、生クリームのコクと、いちごの甘酸っぱさが後を引く味わいに仕上げました。お子さまはもちろん、大人も楽しめる、記念イヤーにぴったりの特別なフレーバー。
そして「チョコビ ミニチュアチャームキャンペーン」が3月9日（月）より開始。大当たりなら箱の中に本物そっくりなかわいいチャームが1個封入されている。
しんのすけからはコメントも到着。
オラの大好きなチョコビが、発売20周年らしいゾ！
ん？ オラ5歳なのにチョコビはもう20周年？ …ま、いっか。
そんなことより、チョコビはいつ食べても美味しいゾ！
これからも、チョコビをよろしくぅ〜！！
さらに「しんちゃんと共に歩んだチョコビ」をテーマにした特別 WEB ムービーを配信。ナレーションにはしんちゃんの声優、小林由美子様を起用。劇中でチョコビを食べるしんちゃんをたくさん集めた、エモーショナルで特別なムービーとなっている。
詳しくは YouTube「バンダイ公式チャンネル BANDAI OFFICIAL」をチェック。
