この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「【脂肪燃焼MAX】ジャンプあり！5分で全身が爆発するスクワットランジ」と題した動画を公開しました。この動画では、ジャンプ動作を含む8種類のスクワットとランジを組み合わせ、わずか5分で全身の脂肪燃焼を促す高強度トレーニングを紹介しています。



プログラムは、上半身をひねりながら膝を引き上げる「スタンディングツイストクランチ」から始まります。のが氏は、腹筋を意識しながらリズミカルに動くことで、ウォーミングアップも兼ねて体を温めていくと解説しています。続いて、スクワットと同時に体側を伸ばす「サイドベンド」や、バランス感覚を養う「つま先立ちスクワット」へと移行し、下半身だけでなく体幹にもアプローチします。



中盤からは、お尻や太ももを重点的に鍛える「バックランジ」や「スプリットスクワット」が登場。腰をまっすぐ下に落とすこと、膝がつま先より前に出ないように意識することをポイントとして挙げています。最後は、心拍数を一気に上げる「ジャンピングスクワット」で締めくくり、短時間で高い運動効果を目指します。



のが氏が提案するこの5分間のプログラムは、忙しくて運動時間が確保できない人や、いつものトレーニングに新しい刺激を取り入れたい人に適しています。動画を参考に、日々の健康習慣に役立ててみてはいかがでしょうか。