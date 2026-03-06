Photo: 山田洋路

朝、コーヒーを淹れながらリビングの壁に目をやる。

昨日までゴッホの「星月夜」だったフレームが、今日はミレーの「落穂拾い」に変わっている。そんな美術のある暮らし、想像したことはありますか？

美術館に行かなくても、名画に囲まれる毎日。「Kokonna E-ink AI Frame」は、そんな贅沢を日常に溶け込ませてくれるプロダクトでした。

「モニターじゃない」電子インクの美しさを体感

Photo: 山田洋路

今回試したのはウォールナットのフレーム。木目の温かみがあり、無機質なガジェットとは一線を画しています。

さっそく電源を入れてアプリを同期。絵画を映し出した瞬間、電子インクの美しさを目の当たりにしました。

LEDデジタルフォトフレームにありがちな「モニター感」がなく、かといって、絵葉書やポスターのように「のっぺり」している印象もない。紙に描いた絵画に近い、微細なテクスチャーが感じられます。

世界の名画を「自宅の壁」に。ギャラリー機能の実力

Photo: 山田洋路

Kokonnaの専用アプリを開いて驚いたのは、収録されているギャラリーの充実ぶりです。

MoMA（ニューヨーク近代美術館）、ルーブル美術館、オルセー美術館、世界の名だたる美術館のコレクションが、国ごとに整理されています。

フェルメール、ゴッホ、モネ、北斎…好きな作品を選んでタップすれば、数十秒でフレームに転送完了。本体のボタンを押す必要も、PCに繋ぐ必要もありません。

Photo: 山田洋路

試しにレジェの「街」を表示してみました。リビングの間接照明の下で見ると、これがまた絶妙。適度な照明が当たることで、美術館で絵画を鑑賞しているような雰囲気が出ます。

電子インクは自ら発光しないので、光の当たり方で表情が変わる。「デジタルなのにアナログ的な体験ができる」というのは、このフレームの大きな魅力だと感じます。

生成AIで「自分だけの絵」を作ってみた

Photo: 山田洋路

次に試したのは、Kokonnaの目玉機能である生成AI。アプリ内から「AI Painting」モードを選ぶと、作りたい絵のスタイルを選択する画面が表示されます。

油絵、ピカソ、手書きの水彩画といった本格的な画風から、漫画風、クレイ、萌え系イラストまで、多彩なスタイルが並んでいます。

Photo: 山田洋路

今回は「葛飾北斎」を選択。「草原を走る3頭の馬」というシンプルなプロンプトを入力してしばらく待つと、画面に表示されたのは、北斎を彷彿とさせる構図の浮世絵風アートでした。

Photo: 山田洋路

正直、もっと「AIっぽい」粗さが出るかと思っていたのですが、ちゃんとそれっぽい。流れるような草原の描き方、淡い色の重ね方に浮世絵らしい風合いがあり、そのまま飾っておきたくなるクオリティです。

何度かやり取りを重ねてイメージを調整できる会話モードも用意されていて（今のところ英語ですが）、AIが「背景はどうする」など、音声でガイドしてくれます。絵心がない私でも、言葉で伝えるだけで「自分だけのアート」が生まれる体験は、素直に楽しいものでした。

「どこにでも飾れる」設置自由度が魅力

Photo: 山田洋路

Kokonnaの大きな特徴の1つが「コードレス」という点。内蔵バッテリーで駆動するため、電源コードを気にせず、家中どこにでも設置できます。

実際に試してみたのは、リビングの壁、玄関の靴箱の上、寝室のベッドサイド。どの場所でも置くだけで設置が完了します。特に玄関は、電源コンセントの位置を気にせず飾れるのが便利でした。

消費電力が極めて低いため、一度表示した絵はそのまま維持されます（※使用頻度や環境により異なりますが、メーカー公表値では1回のフル充電で約1年間の使用が可能となっています）。

電源が入っているのかどうかもわからないくらい画面が安定。これは従来のデジタルフォトフレームでは得られなかった体験です。

今回、「Kokonna E-ink AI Frame」と暮らしてみて、「絵を飾る」という行為が自由になるのを実感。今日は気分が沈んでいるから、明るい印象派の絵に。来週は友人が来るから、ちょっとモダンなアートに。

季節が変わったから、紅葉の風景画に。そんな「その日の気分で壁を着替える」暮らしが、本当に実現できます。

そんな「Kokonna E-ink AI Frame」は、現在machi-yaにて支援を受付中です。今回試したのは4インチのモデルですが、7インチ、13.3インチ、28.5インチといったより本格的なラインアップも。

一般販売予定価格から32％OFFのリターンなども用意されているので、ご興味ある方はぜひプロジェクトページを覗いてみてください。

『生成AIで描き替える、紙のような質感の電子インクフレーム』｜スマホで簡単操作 19,040円 超早割、一般発売予定価格より32％OFF machi-yaで見る

＞＞『生成AIで描き替える、紙のような質感の電子インクフレーム』｜スマホで簡単操作

Photo: 山田洋路

本記事制作にあたり、メーカーより製品の貸し出しを受けております。