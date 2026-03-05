『地獄先生ぬ〜べ〜』第二十三話『約束のレクイエム』あらすじ＆場面カット
1月7日（水）よりテレビ朝日系全国ネット ”IMAnimation” 枠にて放送中の『地獄先生ぬ〜べ〜』第2クール、第二十三話のあらすじと場面カットが公開。
原作・真倉翔／漫画・岡野剛、両先生により、1993年から1999年にわたって『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）にて連載され、シリーズ累計発行部数3100万部を誇る伝説の超人気オカルトコミック『地獄先生ぬ〜べ〜』。鬼の手を持つ霊能力教師 ”ぬ〜べ〜” こと鵺野鳴介（ぬえの・めいすけ）が、妖怪や悪霊の脅威から命がけで生徒を守る姿を描いた本作は、2025年7月に新アニメ化を果たし第1クールを放送。2026年1月より第2クールが放送開始となる。
このたび、3月11日（水）放送の第二十三話『約束のレクイエム』のあらすじと場面カットが公開。
＜第二十三話『約束のレクイエム』あらすじ＞
ぬ〜べ〜宛に届いた一通の手紙、盗み見たその文面はどう見てもラブレター！？ 手紙に書かれた約束の日、ぬ〜べ〜にこっそりついていった生徒たち。たどり着いた海辺の公園にいたのは、かつての教え子・秋山恵だった。教育実習生時代のぬ〜べ〜、霊能力教師の最初の一歩とは。そしてぬ〜べ〜が恵と交わした「約束」とは…。
＞＞＞第二十三話の場面カットをすべてチェック！（写真7点）
作中に登場する秋山恵役は、若山詩音が演じる。
（C）真倉翔・岡野剛／集英社・童守小学校卒業生一同
