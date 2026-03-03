女優の小芝風花（28）が自身のインスタグラムで、実妹とのツーショット写真を公開し、話題となっている。

内田有紀20歳下の妹・澪奈が話題…有村藍里、土屋太鳳、堀北真希"似てない姉妹"が売れるには？

投稿された写真は、小芝の親友で女優の森高愛（28）と妹のスリーショットや、妹と顔を寄せ合いおどけているおちゃめなツーショットなど。小柴は、「えっと、妹ちゃんです」と書き出し。それに続けこうつづっている。

《妹ちゃんがね、念願だったアイラッシュサロンをオープンする事になりました。お店の名前は『eyelash salon Stella』 頑張って準備してたの見てたからいよいよかぁと自分ごとのようにドキドキしております。3月5日からオープンなので ご興味ありましたらぜひ♪》

それに加え、実際に妹から施術を受けたというまつげのビフォーアフターを伝える目元のアップカットも掲載。

知名度のある芸能人が、可愛い身内の事業に一役買って応援したという構図だが、初公開された実妹のあまりの愛くるしさに、コメント欄が湧いている。

《妹ちゃん可愛すぎる》

《さすが風ちゃんの妹さん》

《以前A-studioで、鶴瓶さんが妹さんのことをとても可愛いと言っていましたが本当に可愛い過ぎます》

確かに、トリンドル玲奈を彷彿とさせるパッチリ目元の色白美少女。小芝に雰囲気は似ているが、また違ったキュートさにネット上は盛り上がっているようだ。さる芸能プロ関係者はこう話す。

「小芝に可愛い妹がいるということはかねて業界では知られた話でしたが、こうして注目されると、話題性は十分。バラエティー番組のゲストに呼ばれたり、さらには芸能界入りの獲得に名乗りを上げる芸能事務所が出てくるかもしれません」

確かに芸能界では“美人姉妹”といわれる女優はいるが、姉妹のどちらかが先に芸能活動を始めていて、後を追うように芸能界入りして“うっかりブレーク”という例はままある。

「有村藍里と妹の有村架純などがそうですね。先に、『新井ゆうこ』としてグラビア活動していた姉に対し、架純は当初、芸能界志望ではなく一般的な進路を考えていたとされています。しかし、姉の影響で芸能界入りし、あれよあれよという間にNHK朝ドラ『あまちゃん』に抜擢され姉よりブレークしてしまった。広瀬アリス、すず姉妹も同パターン。元々アリスがスカウトでモデルとしてデビューしましたが、現場についていったすずもその場で声をかけられ、デビューが決まったそうです。すずも当時はバスケに打ち込んでおり、芸能界入りなどは全く考えていなかったとか」（前同）

小芝の妹本人の意思はわからないが、ひょんなことから物事は動き出すこともあるから、いずれ“芸能界デビュー”なんて話もあり得るかも知れない。

◇ ◇ ◇

