【明日から】定番商品がずらり。Amazon 新生活セールでチェックしたい日用品まとめ

今年から規模を拡大して開催されるビッグセール「Amazon 新生活セール」に先駆けて、先行セールが3月3日から開催されます。先行セールの価格はAmazon新生活セール本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。今回は、すでに公開されているセール対象商品の中から、洗濯洗剤や柔軟剤、ボディソープなどお得なときにストックしたい日用品をご紹介します。

「アタックZERO ドラム式専用」メガジャンボサイズの詰め替え用

室内干しでも嫌な香りがしづらい「ナノックスワン ニオイ専用」

タオルの密集干しも怖くない。部屋干し臭が気になりづらい「アリエール」

植物由来の厳選成分配合。洗濯洗剤「さらさ」1900g

プレミアムブロッサムの香り。ボールドのジェルボール 100個

贅沢な肌触り。ハミングの柔軟剤 2000mlの大容量

歯周病や口臭、歯肉炎の予防・対策に最適なリステリン

クリアな息と白い歯へ。NONIO（ノニオ）の薬用ハミガキ

長時間殺菌で気になる口臭を予防。NONIOの液体歯磨き

素肌と同じ弱酸性。「ビオレu 泡ハンドソープ」大容量の1.52L

赤ちゃんの肌にも使える。ビオレuの弱酸性ボディソープ

クリーミーな泡でもっちり肌へ。Dove（ダヴ）のボディソープ

厚手で丈夫で流せる。トイレクリーナー詰め替え用

密着ジェルが汚れを分解。スクラビングバブルのトイレクリーナー

奥・ミゾ・すき間までこすらずキュッと。「キュキュット CLEAR泡スプレー」

密着泡ですばやく除菌・漂白。花王のキッチン泡ハイター

シルコットの厚手ウェットティッシュ アルコールタイプ

スポンジ・シンクもこれ一本で。ジョイの食器用洗剤

厚手でやわらか。ノンアルコール除菌用のウェットティッシュ

気になる毛穴悩みをケア。メラノCCの「ディープクリア酵素洗顔」

超乾燥肌や肌荒れなどのダメージ肌を保湿。ニュートロジーナの高保湿ローション

濃厚で水に溶かしても美味しい。ホエイプロテインのリッチショコラ味

優れた消臭効果＆パワフル抗菌。「ニオイをとる砂」

その他のおすすめ商品

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も

※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください

※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください

※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります

キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。