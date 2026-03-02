【明日から】定番商品がずらり。Amazon 新生活セールでチェックしたい日用品まとめ
今年から規模を拡大して開催されるビッグセール「Amazon 新生活セール」に先駆けて、先行セールが3月3日から開催されます。先行セールの価格はAmazon新生活セール本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。

今回は、すでに公開されているセール対象商品の中から、洗濯洗剤や柔軟剤、ボディソープなどお得なときにストックしたい日用品をご紹介します。

→「Amazon 新生活セール」はこちら

「アタックZERO ドラム式専用」メガジャンボサイズの詰め替え用


アタック

アタックZERO ドラム式専用 アタックZERO アタック液体史上 最高の清潔力。無菌レベルの消臭力 ドラム式専用 詰め替え 2100ｇ

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



室内干しでも嫌な香りがしづらい「ナノックスワン ニオイ専用」


ＮＡＮＯＸ ｏｎｅ

NANOXoneニオイ専用・洗浄プラス洗濯洗剤 NANOXone(ナノックスワン) ニオイ専用 詰替メガジャンボ1790g パウダリーソープ 菌の根幹まで遺伝子レベル洗浄でニオイゼロへ 洗濯洗剤 色変化防止 抗菌 ウイルス除去 洗濯槽のニオイ抑制 ジェル

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



タオルの密集干しも怖くない。部屋干し臭が気になりづらい「アリエール」


アリエール

アリエール 洗濯洗剤 ジェルボール プロ アリエール 洗濯洗剤 ジェルボール プロ 部屋干し＆スポーツ 部屋干しでもさわやかな香り 詰め替え 100個 [大容量]

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



植物由来の厳選成分配合。洗濯洗剤「さらさ」1900g


さらさ

さらさ 洗濯洗剤 液体 さらさ 洗濯洗剤 液体 無添加 植物由来の厳選成分配合 ほのかでやさしい柑橘系の香り 詰め替え1900g

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



プレミアムブロッサムの香り。ボールドのジェルボール 100個


Bold

ボールド 洗濯洗剤 ジェルボール 4in1 ボールド 洗濯洗剤 太陽のジェルボール 4in1 華やかおひさまとプレミアムブロッサムの香り 詰め替え 100個 [大容量]

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



贅沢な肌触り。ハミングの柔軟剤 2000mlの大容量


ハミング

ハミング 【ケース販売】素肌おもい 柔軟剤 ふわもふ贅沢な肌ざわり・No.1のやわらかさ 素肌おもい 無香料 詰替え用 2000ｍｌ×4個 ハミング 【大容量】素肌おもい 柔軟剤 ふわもふ贅沢な肌ざわり・No.1のやわらかさ 無香料 詰替え用 2000ｍｌ

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



歯周病や口臭、歯肉炎の予防・対策に最適なリステリン


LISTERINE(リステリン)

LISTERINE(リステリン) トータルケア歯周マイルド ENHYPHENボトル マウスウォッシュ 液体歯磨 低刺激 原因菌殺菌 フレッシュブーケ味 【Amazon.co.jp限定】 LISTERINE(リステリン) リステリン トータルケアプラス 1000ml+100mlセット マウスウォッシュ 液体歯磨 原因菌殺菌(アルコール含む) 医薬部外品 薬用 クリーンミント味

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



クリアな息と白い歯へ。NONIO（ノニオ）の薬用ハミガキ


NONIO(ノニオ)

NONIO＋ホワイトニング歯磨き粉 【Amazon.co.jp限定】NONIO(ノニオ) プラス ホワイトニング [医薬部外品] ハミガキ 130g×2個+フロス付き 歯磨き粉 高濃度フッ素 (1450ppm配合) 口臭

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



長時間殺菌で気になる口臭を予防。NONIOの液体歯磨き


NONIO(ノニオ)

NONIOマウスウォッシュ詰め替え 【Amazon.co.jp限定】【詰め替え大容量】NONIO(ノニオ)プラスホワイトニング デンタルリンス フレッシュホワイトミント [医薬部外品] 1300ml 液体歯磨き 口臭原因菌を殺菌

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



素肌と同じ弱酸性。「ビオレu 泡ハンドソープ」大容量の1.52L


ビオレu

ビオレｕ 泡 ハンドソープ つめかえ用 1.52Ｌ 【Amazon.co.jp限定】 [医薬部外品]

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



赤ちゃんの肌にも使える。ビオレuの弱酸性ボディソープ


ビオレu

ビオレu ボディソープ プレーン つめかえ用 弱酸性 赤ちゃんの肌にも使える ビオレu ボディソープ プレーン つめかえ用 1450ml 弱酸性 赤ちゃんの肌にも使える

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



クリーミーな泡でもっちり肌へ。Dove（ダヴ）のボディソープ


Dove

Dove ダヴ ボディウォッシュ つめかえ用 2800g Dove(ダヴ) ボディーソープ プレミアムモイスチャーケア 大容量 詰替 8.5個分 2.8kg 瞬間浸透うるおいミルク トリプルセラミド配合 乾燥肌 保湿 濃密泡 【Amazon.co.jp限定】

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



厚手で丈夫で流せる。トイレクリーナー詰め替え用


クイックル

クイックル 【まとめ買い】 トイレ つめかえ用 ジャンボパック ミント クイックル 【まとめ買い】 トイレ つめかえ用 ジャンボパック ミント 20枚 × 3個

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



密着ジェルが汚れを分解。スクラビングバブルのトイレクリーナー


スクラビングバブル (Scrubbing Bubbles)

スクラビングバブル 超強力 トイレクリーナー ボトルタイプ 400g スクラビングバブル (Scrubbing Bubbles) トイレ掃除 超強力トイレクリーナー 400g×3本 お掃除用手袋つき トイレ洗剤 黒ずみ トイレ 掃除 除菌 洗浄 まとめ買い 洗剤

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



奥・ミゾ・すき間までこすらずキュッと。「キュキュット CLEAR泡スプレー」


キュキュット

キュキュット 【大容量】 CLEAR泡スプレー 無香性 キュキュット 【大容量】 CLEAR泡スプレー 無香性 つめかえ用 1250ｍｌ 【Amazon.co.jp限定】

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



密着泡ですばやく除菌・漂白。花王のキッチン泡ハイター


花王プロシリーズ

花王(Kao) 【大容量】 キッチン泡ハイター つけかえ用 1000mL 業務用 厨房用 塩素系 除菌 漂白 消臭 プロフェッショナル・サービス

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



シルコットの厚手ウェットティッシュ アルコールタイプ


シルコット

シルコット 【厚手メッシュシート 】 ウェットティッシュ お買得 320枚 99.99%除菌 アルコールタイプ 詰替 【Amazon.co.jp限定】

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



スポンジ・シンクもこれ一本で。ジョイの食器用洗剤


ジョイ

ジョイ W除菌 食器用洗剤 ジョイ W除菌 食器用洗剤 さわやか微香 詰め替え 1620mL [大容量]

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



厚手でやわらか。ノンアルコール除菌用のウェットティッシュ


シルコット

シルコット 【まとめ買い】 ノンアルコール除菌 ウェットティッシュ 外出用 26枚×6 シルコット 【厚手やわらかシート】 ウェットティッシュ お買得 344枚 ノンアルコール除菌 詰替 【Amazon.co.jp限定】

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



気になる毛穴悩みをケア。メラノCCの「ディープクリア酵素洗顔」


メラノCC

メラノCC ディープクリア酵素洗顔 洗顔フォーム メラノＣＣ ディープクリア酵素洗顔２００Ｇ【EC限定】

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



超乾燥肌や肌荒れなどのダメージ肌を保湿。ニュートロジーナの高保湿ローション


Neutrogena

Neutrogena(ニュートロジーナ) ノルウェーフォーミュラ ディープモイスチャー ハンドクリーム 乾燥肌用 Neutrogena(ニュートロジーナ) ノルウェーフォーミュラ インテンスリペア ボディクリーム ボディローション ボディミルク 保湿クリーム ボディエマルジョン 超乾燥肌用 無香料 単品 450ミリリットル (x 1)

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



濃厚で水に溶かしても美味しい。ホエイプロテインのリッチショコラ味


ザバス

ザバス(SAVAS) ホエイプロテイン100 リッチショコラ味 ザバス(SAVAS) ホエイプロテイン100 リッチショコラ味 1? 明治【Amazon.co.jp限定】

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



優れた消臭効果＆パワフル抗菌。「ニオイをとる砂」


ニオイをとる砂

ニオイをとる砂 ライオン 猫砂 ニオイをとる砂 5.5Lx4袋 鉱物タイプ 無香料 全自動猫トイレ対応 LION PET

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



その他のおすすめ商品


アタック

アタックZERO 部屋干し アタックZERO アタック液体史上 最高の清潔力。無菌レベルの消臭力 部屋干し 詰め替え 2000ｇ

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


MamyPoko

マミーポコ 【パンツ Lサイズ】マミーポコ パンツ ドラえもん オムツ (9~15kg)160枚(40枚×4) [ケース品] 【Amazon.co.jp限定】

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


ムーニー

ムーニー おしりふき [ケース品] 無添加(アルコール・香料・パラベン不使用) 【おしりふき】ムーニー おしりふき やわらか厚手素材 純水99% 詰替 1800枚(60枚入×30)無添加(アルコール・香料・パラベン不使用)日本製 [ケース品]【Amazon.co.jp限定】

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


ロリエ

ロリエ しあわせ素肌 超スリム ロリエ しあわせ素肌 超スリム 多い昼用 羽つき22.5cm 20コ入 × 3セット(60コ)+おまけ付き 【Amazon.co.jp限定】

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


十六茶

アサヒ飲料 十六茶 630ml×24本

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



→「Amazon 新生活セール」はこちら

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も


キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。

→キャンペーン詳細ページを見る

※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります