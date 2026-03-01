ワールド・ベースボール・クラシックが今月開幕

今月開幕する野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場するチェコ代表、オンジェイ・サトリア投手が、事前合宿を行っている宮崎県内の宿舎をルームツアー。景色と設備に感激していた。

チェコ野球公式Xで動画が公開され、出演したサトリアは「やあ！ 入ってよ！ 紹介するね。まず最初に目に入ったのはこの素晴らしいバスルームだ」とホテル内を紹介。広々とした浴槽とガラス越しに景色が見られることが特長のようで「湯船に浸かるのは、そんなに好きじゃないんだけど、このシャワー、特にこの景色を見ながら浴びるのは最高だよ。本当にアメージングだ」と喜んでいた。

さらに「さあ、次は寝床を見てみよう。これは2人部屋なんだけど、僕1人で使ってるんだ」と寝室へ移動。大きな窓からは青々とした海と木々の絶景が広がり「見てこの景色。信じられないくらい素晴らしい。ゴージャスだ。こんなのもったいないくらいだけど、今こうしてここにいるんだよ」と驚愕しつつも喜んでいた。

サトリアは前回のWBCで日本戦に先発。大谷翔平を2打数無安打1三振に抑えるなど、130キロに満たないストレートとチェンジアップで侍打線を翻弄した。その後は大谷と2ショットを撮影するなど、友好的な交流も話題になった。



（THE ANSWER編集部）