¥»¥¶¥ó¥Ì26Ç¯½Õ¿·ºî¡ÃÌ¾ÉÊ¥¢¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼¤¬¿Ê²½¡ª¿Íµ¤¥Þ¥¹¥«¥é¡õ¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¤Ë¿·¿§¤â♡Á´4ÉÊ¥ì¥Ó¥å¡¼
CEZANNE¡Ê¥»¥¶¥ó¥Ì¡Ë2026Ç¯½Õ¿·ºî¥³¥¹¥á¾ðÊó¡Ã¡Ø¶ËºÙ¥¢¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼EX¥×¥é¥¹¡Ù¤¬¿·ÍÆ´ï¤ÇÇ»Ì©¤ÊÈ¯¿§¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¡¢3·î¾å½Ü¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡Ø¥°¥í¥¦¥³¡¼¥È¥Þ¥¹¥«¥é¡Ù¡Ø¶ËºÙ¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Þ¥¹¥«¥é¡Ù¡Ø¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¡õ¥·¥§¡¼¥É¥Ñ¥¦¥À¡¼¡Ù¤Ë¤Ï¿·¿§¤¬ÅÐ¾ì¡£ÊÔ½¸Éô¤Ë¤è¤ë¥¹¥¦¥©¥Ã¥Á¡õ¥ì¥Ó¥å¡¼ÉÕ¤¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
CEZANNE¡Ê¥»¥¶¥ó¥Ì¡Ë2026Ç¯½Õ¿·ºî¥³¥¹¥á
CEZANNE¡Ê¥»¥¶¥ó¥Ì¡Ë¡¡2026Ç¯½Õ¿·ºî¥³¥¹¥á¡¡¡Ø¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¶ËºÙ¥¢¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼EX¥×¥é¥¹¡Ù¡¡¡Ø¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¥°¥í¥¦¥³¡¼¥È¥Þ¥¹¥«¥é¡Ù¡¡¡Ø¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¶ËºÙ¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Þ¥¹¥«¥é¡Ù¡¡¡Ø¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¡õ¥·¥§¡¼¥É¥Ñ¥¦¥À¡¼¡Ù
¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤óÊÔ½¸Éô¤Ç¤¹¡£
CEZANNE¡Ê¥»¥¶¥ó¥Ì¡Ë¤Î2026Ç¯½Õ¿·ºî¥³¥¹¥á¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª
¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¤Î¡Ø¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¶ËºÙ¥¢¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼EX¥×¥é¥¹¡Ù¤¬¡¢Ç»Ì©È¯¿§¤ò³ð¤¨¤ë¿·ÍÆ´ï¤Ø¤È¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ø¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¥°¥í¥¦¥³¡¼¥È¥Þ¥¹¥«¥é¡Ù¤È¡Ø¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¶ËºÙ¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Þ¥¹¥«¥é¡Ù¡¢¡Ø¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¡õ¥·¥§¡¼¥É¥Ñ¥¦¥À¡¼¡Ù¤Ë¤Ï¿·¿§¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤â2026Ç¯3·î¾å½Ü¤«¤éÈ¯Çä¤Ë¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤óÊÔ½¸Éô¤¬¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥ê¥¢¥ë¤Ê¥ì¥Ó¥å¡¼¡¦¸ý¥³¥ß¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
CEZANNE¡Ê¥»¥¶¥ó¥Ì¡Ë¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¡©
CEZANNE¡Ê¥»¥¶¥ó¥Ì¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¤º¤Ã¤È°Â¿´¡¢¤º¤Ã¤È¥¥ì¥¤¡£¡×¤ò¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ë¡¢ËèÆü»È¤¤Â³¤±¤é¤ì¤ëÉÊ¼Á¤È²Á³Ê¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥È¡¼¥¿¥ë¥á¥¤¥¯¥Ö¥é¥ó¥É¡£
¥×¥Á¥×¥é¤Ê¤¬¤é¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤ò²¡¤µ¤¨¤¿¥«¥é¡¼Å¸³«¤È»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤Ç¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤«¤é»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊCEZANNE¡Ê¥»¥¶¥ó¥Ì¡Ë¤Ç¤Ï¤³¤Î½Õ¡¢¡Ø¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¥È¡¼¥ó¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡Ù¤Î¿·¿§¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿·ºî¥³¥¹¥á¤¬ÌÜÇò²¡¤·¡ª
¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¾Ü¤·¤¯¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤¢¤ï¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¿·¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
CEZANNE¡Ê¥»¥¶¥ó¥Ì¡Ë¡¡2026Ç¯½Õ¿·ºî¥³¥¹¥á¡¡¡Ø¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¶ËºÙ¥¢¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼EX¥×¥é¥¹¡Ù¡¡¡Ø¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¥°¥í¥¦¥³¡¼¥È¥Þ¥¹¥«¥é¡Ù¡¡¡Ø¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¶ËºÙ¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Þ¥¹¥«¥é¡Ù¡¡¡Ø¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¡õ¥·¥§¡¼¥É¥Ñ¥¦¥À¡¼¡Ù
2026Ç¯3·î¾å½ÜÈ¯Çä
¡ü ¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¶ËºÙ¥¢¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼EX¥×¥é¥¹¡¿Á´1¿§¡¿693±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ü ¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¥°¥í¥¦¥³¡¼¥È¥Þ¥¹¥«¥é¡¿¿·1¿§¡¿660±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ü ¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¶ËºÙ¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Þ¥¹¥«¥é¡¿¿·1¿§¡¿528±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ü ¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¡õ¥·¥§¡¼¥É¥Ñ¥¦¥À¡¼¡¿¿·1¼ï¡¿693±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨²Á³Ê¤ÏÁ´¤ÆÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù
¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¶ËºÙ¥¢¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼EX¥×¥é¥¹
CEZANNE¡Ê¥»¥¶¥ó¥Ì¡Ë¡¡¡Ø¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¶ËºÙ¥¢¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼EX¥×¥é¥¹¡Ù
CEZANNE¡Ê¥»¥¶¥ó¥Ì¡Ë¤Î¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼ÌÓÉ®¥¢¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼¤¬¡¢È¯¿§¤ò¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤Æ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡ª
¾¦ÉÊÆÃÄ§
CEZANNE¡Ê¥»¥¶¥ó¥Ì¡Ë¡¡¡Ø¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¶ËºÙ¥¢¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼EX¥×¥é¥¹¡Ù
¡Ø¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¶ËºÙ¥¢¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼EX¥×¥é¥¹¡Ù¤Ï¡¢¿å¡¦´À¡¦ÎÞ¡¦Èé»é¤Ë¶¯¤¯¡¢¤Ë¤¸¤ß¤Ë¤¯¤¤¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥×¥ë¡¼¥Õ½èÊý¤Î¥ê¥¥Ã¥É¥¢¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼¡£
ÌÜ¤â¤È¤Ë¥é¥¤¥ó¤¬¥Ô¥¿¥Ã¤ÈÌ©Ãå¤·¡¢¤³¤¹¤Ã¤Æ¤âÍî¤Á¤Ë¤¯¤¯¡¢ÉÁ¤¤¿¤Æ¤Î¥é¥¤¥ó¤òÄ¹»þ´Ö¥¡¼¥×¤·¤Þ¤¹¡£
CEZANNE¡Ê¥»¥¶¥ó¥Ì¡Ë¡¡¡Ø¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¶ËºÙ¥¢¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼EX¥×¥é¥¹¡Ù
¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ËÈ¼¤¤ÍÆ´ï¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¡¢±Õ´Þ¤ß¤¬¤è¤¯¡¢°ÂÄê¤·¤¿ÉÁ¤¿´ÃÏ¤È¡¢¤«¤¹¤ì¤Ë¤¯¤¤Ç»Ì©¤ÊÈ¯¿§¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
CEZANNE¡Ê¥»¥¶¥ó¥Ì¡Ë¡¡¡Ø¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¶ËºÙ¥¢¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼EX¥×¥é¥¹¡Ù
ÀäÌ¯¤Ê¥³¥·¤Î¤¢¤ë0.1mm¤Î¶ËºÙÉ®¤òºÎÍÑ¡£
CEZANNE¡Ê¥»¥¶¥ó¥Ì¡Ë¡¡¡Ø¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¶ËºÙ¥¢¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼EX¥×¥é¥¹¡Ù
¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÉÁ¤¿´ÃÏ¤Ç¡¢Á¡ºÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¤âÂÀ¤á¤Î¥é¥¤¥ó¤â»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
CEZANNE¡Ê¥»¥¶¥ó¥Ì¡Ë¡¡¡Ø¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¶ËºÙ¥¢¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼EX¥×¥é¥¹¡Ù
¡ã¤½¤ÎÂ¾ÆÃÄ§¡ä
¡ü ÈþÍÆÊÝ¼¾À®Ê¬ÇÛ¹ç¡Ê²Ã¿åÊ¬²ò¥³¥ó¥¥ª¥ê¥ó¥¿¥ó¥Ñ¥¯¡¦¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»ÀNa¡¦¥Ñ¥ó¥Æ¥Î¡¼¥ë¡¦¥â¥âÍÕ¥¨¥¥¹¡¦¥«¥ß¥Ä¥ì²Ö¥¨¥¥¹¡Ë
¡ü Àö´éÎÁ¤Ç¥ª¥Õ¤¬²ÄÇ½
¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¡ãÁ´1¿§¡ä
CEZANNE¡Ê¥»¥¶¥ó¥Ì¡Ë¡¡¡Ø¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¶ËºÙ¥¢¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼EX¥×¥é¥¹¡Ù¡¡00
¡ü 00 ¥Ö¥é¥¦¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯
¼«Á³¤ËÌÜ¥Â¥«¥é¤ò¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ë¹õ¡ßÃã¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹¥«¥é¡¼
¢¨¤ª»È¤¤¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿§Ì£¤Î¸«¤¨Êý¤¬°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÊÔ½¸Éô¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥ì¥Ó¥å¡¼¡¦¸ý¥³¥ß
¡Ø¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¶ËºÙ¥¢¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼EX¥×¥é¥¹¡Ù¤ò¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª
É®Àè¤¬¤«¤Ê¤êºÙ¤¯¡¢¤Þ¤ÄÌÓ¤Î·ä´Ö¤âÉÁ¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
¤«¤¹¤ì¤Ë¤¯¤¯¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÉÁ¤¿´ÃÏ¤Ç¥¹¥ë¥¹¥ë¤È¥é¥¤¥ó¤¬°ú¤±¤Þ¤¹¡£
CEZANNE¡Ê¥»¥¶¥ó¥Ì¡Ë¡¡¡Ø¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¶ËºÙ¥¢¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼EX¥×¥é¥¹¡Ù¡¡00
´¥¤¯¤È¥Ô¥¿¥Ã¤ÈÌ©Ãå¤·¡¢¤³¤¹¤Ã¤Æ¤â¤Ë¤¸¤ß¤Ë¤¯¤¯¡¢¿å¤ËÇ¨¤ì¤Æ¤âÍî¤Á¤Ë¤¯¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ä¹»þ´Ö¥è¥ì¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¡¢¥á¥¤¥¯Ä¾¤·¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤Æü¤Ë¤â½ÅÊõ¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö00 ¥Ö¥é¥¦¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¤Ï¡¢¶¯¤¹¤®¤º¡¢ÌÜ¤â¤È¤Ë¼«Á³¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥«¥é¡¼¡£
¤É¤ó¤Ê¥á¥¤¥¯¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¯¡¢¥Ç¥¤¥ê¡¼»È¤¤¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
È¯Çä¡¦¾¦ÉÊ¾ðÊó
¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¡§CEZANNE¡Ê¥»¥¶¥ó¥Ì¡Ë
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¶ËºÙ¥¢¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼EX¥×¥é¥¹
¼ïÎà¡§Á´1¿§
²Á³Ê¡§693±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨ÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù
Í½Ìó³«»ÏÆü¡§¡¼
Àè¹ÔÈ¯ÇäÆü¡§¡¼
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯3·î¾å½Ü
ÈÎÇä¾ì½ê¡§CEZANNE¡Ê¥»¥¶¥ó¥Ì¡Ë¼è°·Å¹¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Û¤«
¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¥°¥í¥¦¥³¡¼¥È¥Þ¥¹¥«¥é
CEZANNE¡Ê¥»¥¶¥ó¥Ì¡Ë¡¡¡Ø¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¥°¥í¥¦¥³¡¼¥È¥Þ¥¹¥«¥é¡Ù¡¡
¡Ø¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¥°¥í¥¦¥³¡¼¥È¥Þ¥¹¥«¥é¡Ù¤Ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÈþÂ«»Å¾å¤²¤Î¥¯¥ê¥¢¥¿¥¤¥×¤¬¿·ÅÐ¾ì♡
¾¦ÉÊÆÃÄ§
CEZANNE¡Ê¥»¥¶¥ó¥Ì¡Ë¡¡¡Ø¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¥°¥í¥¦¥³¡¼¥È¥Þ¥¹¥«¥é¡Ù¡¡
¡Ø¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¥°¥í¥¦¥³¡¼¥È¥Þ¥¹¥«¥é¡Ù¤Ï¡¢Æ©ÌÀ¥¸¥§¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢¡È¤Ä¤ë¤ó¤È¥Ä¥ä¤á¤¯¡ÉÇ¨¤ì¥Ä¥ä¤Þ¤ÄÌÓ¤Ë»Å¾å¤²¤ë¥Þ¥¹¥«¥é¡£
¥Ô¥ó¥»¥Ã¥È¤ä¥³¡¼¥à¤ò»È¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤³¤ì1ËÜ¤ÇÈþÂ«¤Þ¤ÄÌÓ¤¬³ð¤¤¤Þ¤¹¡£
CEZANNE¡Ê¥»¥¶¥ó¥Ì¡Ë¡¡¡Ø¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¥°¥í¥¦¥³¡¼¥È¥Þ¥¹¥«¥é¡Ù¡¡
¤Þ¤¿¡¢¥Ð¥é¥Ð¥é¤Î¤Þ¤ÄÌÓ¤ò¥¥ì¥¤¤ËÀ°¤¨¡¢¥Ä¥ä¤Ç¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¹¤Ã¤Ô¤óÉ÷¤Î¼«Á³¤ÊÈþÂ«¤Þ¤ÄÌÓ¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
CEZANNE¡Ê¥»¥¶¥ó¥Ì¡Ë¡¡¡Ø¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¥°¥í¥¦¥³¡¼¥È¥Þ¥¹¥«¥é¡Ù¡¡
¤Þ¤ÄÌÓ¤òº¬¸µ¤«¤éÎ©¤Á¾å¤²¡¢¤¯¤ë¤ó¤È¾å¸þ¤¥«¡¼¥ë¤òÄ¹»þ´Ö¥¡¼¥×¤Ç¤¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¡£
¿å¡¦´À¡¦ÎÞ¤Ë¶¯¤¤¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥×¥ë¡¼¥Õ½èÊý¤Ê¤¬¤é¡¢Ã±ÉÊ»ÈÍÑ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤ªÅò¤Ç¥ª¥Õ¤Ç¤¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
CEZANNE¡Ê¥»¥¶¥ó¥Ì¡Ë¡¡¡Ø¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¥°¥í¥¦¥³¡¼¥È¥Þ¥¹¥«¥é¡Ù¡¡
¥³¡¼¥à¤Ï¡¢¤Þ¤ÄÌÓÁ´ÂÎ¤ò¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¹¤ë¡ÖºÙ¤«¤¤¥³¡¼¥à¡×¤È¡¢¹¥¤ß¤ÎÌÓÂ«¤Ë»Å¾å¤²¤ë¡Ö¥¸¥°¥¶¥°¥³¡¼¥à¡×¤ÎW¥³¡¼¥à¥¿¥¤¥×¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÀèÃ¼¤Ë¤¢¤ë¹Â¤ò»È¤¨¤Ð½ÄÅÉ¤ê¤â¤Ç¤¡¢¼«Ê¬¹¥¤ß¤ÎÌÓÂ«¤¬ºî¤ì¤Þ¤¹¡£
»È¤¤Êý¤Ï´ÊÃ±¡£
¤Þ¤º¡ÖºÙ¤«¤¤¥³¡¼¥à¡×¤Ç¤Þ¤ÄÌÓ¤Îº¬¸µ¤«¤éÌÓÀè¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤È¤«¤¹¤è¤¦¤ËÅÉÉÛ¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¢¤ÈÈ¿ÂÐÂ¦¤Î¡Ö¥¸¥°¥¶¥°¥³¡¼¥à¡×¤Ç¡¢º¬¸µ¤òº¸±¦¤ËÍÉ¤é¤¹¤è¤¦¤ËÅÉ¤ì¤ÐOK¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢1ËÜ¤Ç¥Þ¥¹¥«¥é¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥Þ¥¹¥«¥é¸å¤Î¥È¥Ã¥×¥³¡¼¥È¤È¤·¤Æ»È¤¨¤ë¤Î¤âÊØÍø¡£
¥È¥Ã¥×¥³¡¼¥È¤È¤·¤Æ»È¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢¼ê»ý¤Á¤Î¥Þ¥¹¥«¥é¤òÅÉÉÛ¤·¤¿¤¢¤È¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í♡
CEZANNE¡Ê¥»¥¶¥ó¥Ì¡Ë¡¡¡Ø¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¥°¥í¥¦¥³¡¼¥È¥Þ¥¹¥«¥é¡Ù¡¡
¡ã¤½¤ÎÂ¾ÆÃÄ§¡ä
¡ü¤Þ¤ÄÌÓ¤òÊÝ¸î¡õ¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÍ¿¤¨¤ë7¼ï¤ÎÊÝ¼¾À®Ê¬¤òÇÛ¹ç¡£
¥Ä¥Ð¥¼ï»ÒÌý¡¦¥Û¥Û¥Ð¼ï»ÒÌý¡¦¥¢¥ë¥¬¥Ë¥¢¥¹¥Ô¥Î¥µ³ËÌý¡¦²Ã¿åÊ¬²ò¥·¥ë¥¯¡¦¥»¥Ð¥·¥ó»À¥¸¥¨¥Á¥ë¡¦¦Ã-¥É¥³¥µ¥é¥¯¥È¥ó¡¦¥Ñ¥ó¥Æ¥Î¡¼¥ë¡Ê¤¹¤Ù¤ÆÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ë
¡ü Ìµ¹áÎÁ¡¦¥¿¡¼¥ë·Ï¿§ÁÇÉÔ»ÈÍÑ¡¦¥Ñ¥é¥Ù¥ó¥Õ¥ê¡¼
¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¡ã¿·1¿§¡ä
CEZANNE¡Ê¥»¥¶¥ó¥Ì¡Ë¡¡¡Ø¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¥°¥í¥¦¥³¡¼¥È¥Þ¥¹¥«¥é¡Ù¡¡00
¿·¿§¤Ï¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÈþÂ«»Å¾å¤²¤Î¥¯¥ê¥¢¥«¥é¡¼¡£
CEZANNE¡Ê¥»¥¶¥ó¥Ì¡Ë¡¡¡Ø¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¥°¥í¥¦¥³¡¼¥È¥Þ¥¹¥«¥é¡Ù¡¡00
¡ü 00 ¥¯¥ê¥¢¥°¥í¥¦
ÊÔ½¸Éô¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥ì¥Ó¥å¡¼¡¦¸ý¥³¥ß
CEZANNE¡Ê¥»¥¶¥ó¥Ì¡Ë¡¡¡Ø¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¥°¥í¥¦¥³¡¼¥È¥Þ¥¹¥«¥é¡Ù¡¡00
¥µ¥é¥Ã¤È¤·¤¿¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤Î¥¯¥ê¥¢¤Ê¥¸¥§¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ç¡¢¤Þ¤ÄÌÓ¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢¤È¤«¤¹¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¤ËÂ«´¶¤¬ºî¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ù¥¿¥Ã¤È¤Ä¤¤¹¤®¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢¥Ð¥é¤Ä¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÄÌÓ¤â¥µ¥Ã¤ÈÀ°¤¤¤Þ¤¹¡£
»Å¾å¤¬¤ê¤Ï¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤ÄÌÓ¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¡£
¥«¡¼¥ë¥¡¼¥×ÎÏ¤â¤¢¤ê¡¢»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤â¥¥ì¥¤¤Ê¤Þ¤ÄÌÓ¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£
È¯Çä¡¦¾¦ÉÊ¾ðÊó
¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¡§CEZANNE¡Ê¥»¥¶¥ó¥Ì¡Ë
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¥°¥í¥¦¥³¡¼¥È¥Þ¥¹¥«¥é
¼ïÎà¡§¿·1¿§
²Á³Ê¡§660±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨ÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù
Í½Ìó³«»ÏÆü¡§¡¼
Àè¹ÔÈ¯ÇäÆü¡§¡¼
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯3·î¾å½Ü
ÈÎÇä¾ì½ê¡§CEZANNE¡Ê¥»¥¶¥ó¥Ì¡Ë¼è°·Å¹¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Û¤«
¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¶ËºÙ¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Þ¥¹¥«¥é
CEZANNE¡Ê¥»¥¶¥ó¥Ì¡Ë¡¡¡Ø¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¶ËºÙ¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Þ¥¹¥«¥é¡Ù¡¡
CEZANNE¡Ê¥»¥¶¥ó¥Ì¡Ë¤Î¿Íµ¤¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹Èý¥Þ¥¹¥«¥é¤Ë¡¢È´¤±´¶¤Î¤¢¤ëÄêÈÖ¥Ö¥é¥¦¥ó¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê¡ª
¾¦ÉÊÆÃÄ§
CEZANNE¡Ê¥»¥¶¥ó¥Ì¡Ë¡¡¡Ø¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¶ËºÙ¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Þ¥¹¥«¥é¡Ù¡¡
¡Ø¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¶ËºÙ¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Þ¥¹¥«¥é¡Ù¤Ï¡¢¶ËºÙ¥Ö¥é¥·¤Ç¤Õ¤ó¤ï¤êÈý¤Ë»Å¾å¤²¤ë¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Þ¥¹¥«¥é¡£
CEZANNE¡Ê¥»¥¶¥ó¥Ì¡Ë¡¡¡Ø¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¶ËºÙ¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Þ¥¹¥«¥é¡Ù¡¡
¤ä¤ï¤é¤«¤¤Ëì¤ÇÈýÌÓ¤ò1ËÜ1ËÜ¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥à¥é¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÈ¯¿§¤¹¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£
CEZANNE¡Ê¥»¥¶¥ó¥Ì¡Ë¡¡¡Ø¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¶ËºÙ¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Þ¥¹¥«¥é¡Ù¡¡
¤Þ¤¿¡¢µÛ¼¾À¥Ñ¥¦¥À¡¼ÇÛ¹ç¤ÇÌýÊ¬¤Î¥Ù¥¿¤Ä¤¤òÍÞ¤¨¡¢´¥¤¤¤Æ¤â¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¥¨¥¢¥ê¡¼¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
CEZANNE¡Ê¥»¥¶¥ó¥Ì¡Ë¡¡¡Ø¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¶ËºÙ¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Þ¥¹¥«¥é¡Ù¡¡
ÀèÃ¼¤Ë¤«¤±¤ÆºÙ¤¯¤Ê¤ë·Á¾õ¤Î¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¶ËºÙ¥Ö¥é¥·¤òºÎÍÑ¡£
ÃÏÈ©¤Ë¥Þ¥¹¥«¥é±Õ¤¬ÉÕ¤¤Ë¤¯¡¢1ËÜ1ËÜÁ¡ºÙ¤ËÅÉ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
CEZANNE¡Ê¥»¥¶¥ó¥Ì¡Ë¡¡¡Ø¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¶ËºÙ¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Þ¥¹¥«¥é¡Ù¡¡C6
¡ã¤½¤ÎÂ¾ÆÃÄ§¡ä
¡ü ¤ªÅò¤Ç¥ª¥Õ¤¬²ÄÇ½¡ÊÃ±ÉÊ»ÈÍÑ¤Î¾ì¹ç¡Ë
¡ü ÈþÍÆÊÝ¼¾À®Ê¬ÇÛ¹ç¡Ê²Ã¿åÊ¬²ò¥·¥ë¥¯¡¦¥Ä¥Ð¥¼ï»ÒÌý¡Ë
¡ü Ìµ¹áÎÁ¡¦Ìµ¹ÛÊªÌý¡¦¥¿¡¼¥ë·Ï¿§ÁÇÉÔ»ÈÍÑ¡¦¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥Õ¥ê¡¼¡¦¥Ñ¥é¥Ù¥ó¥Õ¥ê¡¼
¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¡ã¿·1¿§¡ä
CEZANNE¡Ê¥»¥¶¥ó¥Ì¡Ë¡¡¡Ø¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¶ËºÙ¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Þ¥¹¥«¥é¡Ù¡¡C6
¡ü C6 ¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Ö¥é¥¦¥ó
¿·¿§¤ÏÈ´¤±´¶¤Î¤¢¤ë¡¢ËüÇ½¥Ö¥é¥¦¥ó¥«¥é¡¼¡£
¤Û¤ó¤Î¤êÇò¤ß¤¬¤«¤Ã¤¿ÀäÌ¯¤Ê¥Ö¥é¥ó¥«¥é¡¼¤Ç¡¢ÈýÌÓ¤Î°õ¾Ý¤ò¼«Á³¤Ë¤Ü¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Á³¤Ê¹¤È´¤±Èý¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ª»È¤¤¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿§Ì£¤Î¸«¤¨Êý¤¬°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÊÔ½¸Éô¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥ì¥Ó¥å¡¼¡¦¸ý¥³¥ß
¡Ø¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¶ËºÙ¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Þ¥¹¥«¥é¡Ù¤ò¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª
ºÙ¤¤¥Ö¥é¥·¤ÇÃÏÈ©¤ËÉÕ¤¤Ë¤¯¤¯¡¢¤È¤Æ¤âÅÉ¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
¥à¥é¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È·Ú¤ä¤«¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£
CEZANNE¡Ê¥»¥¶¥ó¥Ì¡Ë¡¡¡Ø¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¶ËºÙ¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Þ¥¹¥«¥é¡Ù¡¡C6
¿·¿§¡ÖC6 ¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Ö¥é¥¦¥ó¡×¤Ï¡¢¤Û¤ó¤Î¤êÇò¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ç¡¢Èý¤Î°õ¾Ý¤ò¤ä¤µ¤·¤¯¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¥«¥é¡¼¡£
Ç»¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤º¡¢¼«Á³¤ËÈ´¤±´¶¤Î¤¢¤ëÈý¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤â¥è¥ì¤Ë¤¯¤¯¡¢¥¥ì¥¤¤ÊÈý¤¬Â³¤¯¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
È¯Çä¡¦¾¦ÉÊ¾ðÊó
¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¡§CEZANNE¡Ê¥»¥¶¥ó¥Ì¡Ë
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¶ËºÙ¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Þ¥¹¥«¥é
¼ïÎà¡§¿·1¿§
²Á³Ê¡§528±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨ÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù
Í½Ìó³«»ÏÆü¡§¡¼
Àè¹ÔÈ¯ÇäÆü¡§¡¼
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯3·î¾å½Ü
ÈÎÇä¾ì½ê¡§CEZANNE¡Ê¥»¥¶¥ó¥Ì¡Ë¼è°·Å¹¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Û¤«
¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¡õ¥·¥§¡¼¥É¥Ñ¥¦¥À¡¼
CEZANNE¡Ê¥»¥¶¥ó¥Ì¡Ë¡¡¡Ø¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¡õ¥·¥§¡¼¥É¥Ñ¥¦¥À¡¼¡Ù¡¡
¤Õ¤ï¤Ã¤È¤·¤¿Î©ÂÎÈý¤¬³ð¤¦¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Ë¡¢¥°¥ì¡¼¥¸¥å¥«¥é¡¼¤Î¿·¿§¤¬¤ªÌÜ¸«¤¨¡£
¾¦ÉÊÆÃÄ§
CEZANNE¡Ê¥»¥¶¥ó¥Ì¡Ë¡¡¡Ø¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¡õ¥·¥§¡¼¥É¥Ñ¥¦¥À¡¼¡Ù¡¡
¡Ø¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¡õ¥·¥§¡¼¥É¥Ñ¥¦¥À¡¼¡Ù¤Ï¡¢¥Î¡¼¥º¥·¥ã¥É¥¦¤Ë¤â»È¤¨¤ë3¿§Æþ¤ê¤Î¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ñ¥¦¥À¡¼¡£
Ã¸¿§¡¦Ãæ´Ö¿§¡¦Ç»¿§¤Î3¿§¤ò½Å¤Í¤ë¤À¤±¤Ç¡¢´ÊÃ±¤Ë¤Õ¤ï¤Ã¤È¤·¤¿Î©ÂÎÈý¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡£
CEZANNE¡Ê¥»¥¶¥ó¥Ì¡Ë¡¡¡Ø¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¡õ¥·¥§¡¼¥É¥Ñ¥¦¥À¡¼¡Ù¡¡
Ã¸¿§¡¦Ãæ´Ö¿§¤ÈÈæ¤Ù¡¢Ç»¿§¤òÈ©¤Ë¤Ê¤¸¤àÈ¯¿§¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÈýÁ´ÂÎ¤¬Ç»¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤º¡¢¼ºÇÔ¤·¤Ë¤¯¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£
¤Þ¤¿¡¢µå¾õ¥Ñ¥¦¥À¡¼¤òÇÛ¹ç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥à¥é¤Î¤Ê¤¤¤Õ¤ï¤Ã¤È¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¼Á´¶¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
CEZANNE¡Ê¥»¥¶¥ó¥Ì¡Ë¡¡¡Ø¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¡õ¥·¥§¡¼¥É¥Ñ¥¦¥À¡¼¡Ù¡¡
¥á¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥ª¥¤¥ëÇÛ¹ç¤Ç¡¢È©¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤Ã¤È¤ê¤ÈÌ©Ãå¡£
²Ã¤¨¤ÆÈé»éµÛÃå¥Ñ¥¦¥À¡¼¤¬Í¾Ê¬¤ÊÈé»é¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Íî¤Á¤Ë¤¯¤¯Èþ¤·¤¤Èý¤òÄ¹»þ´Ö¥¡¼¥×¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
CEZANNE¡Ê¥»¥¶¥ó¥Ì¡Ë¡¡¡Ø¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¡õ¥·¥§¡¼¥É¥Ñ¥¦¥À¡¼¡Ù¡¡
È©¤Ê¤¸¤ß¤Î¤è¤¤¥«¥é¡¼Àß·×¤Ç¡¢¥Î¡¼¥º¥·¥ã¥É¥¦¤È¤·¤Æ»È¤¨¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¡£
¥Ñ¥ì¥Ã¥Èº¸Â¦¤ÎÃ¸¿§¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢É¡¶Ú¤Ë¼«Á³¤Ê±¢±Æ¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Î©ÂÎ´¶¤Î¤¢¤ë°õ¾ÝÅª¤ÊÌÜ¤â¤È¤¬±é½Ð¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
CEZANNE¡Ê¥»¥¶¥ó¥Ì¡Ë¡¡¡Ø¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¡õ¥·¥§¡¼¥É¥Ñ¥¦¥À¡¼¡Ù¡¡
ÉÕÂ°¤Î¥Ö¥é¥·¤Ï¡¢Èý¿¬¤òÉÁ¤¤ä¤¹¤¤¥Ö¥é¥·¤È¡¢ÈýÁ´ÂÎ¡õ¥Î¡¼¥º¥·¥ã¥É¥¦¤Ë»È¤¨¤ë¥Ö¥é¥·¤ÎW¥¨¥ó¥É¥¿¥¤¥×¡£
ÌÓÎÌ¤äÌÓ¼Á¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æºî¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Èý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Î¡¼¥º¥·¥ã¥É¥¦¤Ë¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤Àß·×¤Ç¤¹¡£
¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¡ã¿·1¼ï¡ä
CEZANNE¡Ê¥»¥¶¥ó¥Ì¡Ë¡Ø¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¡õ¥·¥§¡¼¥É¥Ñ¥¦¥À¡¼¡Ù¡¡03
¿·¿§¤ÏÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥°¥ì¡¼¥¸¥å¥«¥é¡¼¡£
CEZANNE¡Ê¥»¥¶¥ó¥Ì¡Ë¡Ø¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¡õ¥·¥§¡¼¥É¥Ñ¥¦¥À¡¼¡Ù¡¡03
¡ü 03 ¥½¥Õ¥È¥°¥ì¡¼¥¸¥å
Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¤ä¤µ¤·¤¤¥°¥ì¡¼¥¸¥å
¢¨¤ª»È¤¤¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿§Ì£¤Î¸«¤¨Êý¤¬°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÊÔ½¸Éô¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥ì¥Ó¥å¡¼¡¦¸ý¥³¥ß
¡Ø¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¡õ¥·¥§¡¼¥É¥Ñ¥¦¥À¡¼¡Ù¤ò¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª
3¿§¤ò½Å¤Í¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Èý¤Ë¼«Á³¤ÊÎ©ÂÎ´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
Ç»¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤¬³ð¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ä¤ï¤é¤«¤¤È¯¿§¤Ç¡¢ÈýÁ´ÂÎ¤òÉÁ¤¯¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Î¡¼¥º¥·¥ã¥É¥¦¤È¤·¤Æ¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
CEZANNE¡Ê¥»¥¶¥ó¥Ì¡Ë¡Ø¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¡õ¥·¥§¡¼¥É¥Ñ¥¦¥À¡¼¡Ù¡¡03
¿·¿§¡Ö03 ¥½¥Õ¥È¥°¥ì¡¼¥¸¥å¡×¤Ï¡¢²«¤ß¤Î¤Ê¤¤¥°¥ì¡¼¥¸¥å¤Ç¡¢Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë°õ¾Ý¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤Ã¤È¤ê¤ÈÌ©Ãå¤·¤Æ¡¢»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤â¿§¤¬Çö¤ì¤Ë¤¯¤¤¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
È¯Çä¡¦¾¦ÉÊ¾ðÊó
¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¡§CEZANNE¡Ê¥»¥¶¥ó¥Ì¡Ë
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¡õ¥·¥§¡¼¥É¥Ñ¥¦¥À¡¼
¼ïÎà¡§¿·1¼ï
²Á³Ê¡§³Æ693±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨ÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù
Àè¹ÔÈ¯ÇäÆü¡§2026Ç¯3·î¾å½Ü
ÈÎÇä¾ì½ê¡§CEZANNE¡Ê¥»¥¶¥ó¥Ì¡Ë¼è°·Å¹¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Û¤«
¿·ºî¥³¥¹¥á¤òÀäÂÐ¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡©
¿Íµ¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï»öÁ°Í½Ìó¤ÇÂ¨´°Çä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢È¯Çä¤Î»þ´ü¤òÆ¨¤¹¤È°ìÀ¸¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¶¥ÁèÎ¨¤Î¹â¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤Î¾ì¹ç¤Ï´°Çä¤·¤Æ¤âÄÉ²ÃÈ¯Çä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä¹´ü´ÖÇä¤êÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤ÇÁá¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥×¥Á¥×¥é¡¦¥É¥é¥³¥¹¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¹ØÆþÊýË¡¤¬3¼ïÎà¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤ÁÁá¤¯¹ØÆþÊýË¡¤Î¾ðÊó¤òÆþ¼ê¤·¤Æ³Î¼Â¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»öÁ°¤Ë¹ØÆþÊýË¡¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Àè¹ÔÈ¯Çä¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë
¥×¥Á¥×¥é¡¦¥É¥é¥³¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢¤¢¤ë°ìÉô¤ÎÅ¹ÊÞ¤ä¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤ÇÀè¹ÔÈ¯Çä¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥í¥Õ¥È¤ä¥×¥é¥¶¡¢ÅìµÞ¥Ï¥ó¥º¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÀè¹ÔÈ¯Çä¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
3¤Ä¤Î¹ØÆþÊýË¡¤ÎÃæ¤Ç¤Ï°ìÈÖ³Î¼Â¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤ÆÂ¾¤Î¿Í¤è¤ê¤âÀè¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
Àè¹ÔÈ¯Çä¤¬¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢Á°½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢È¯ÇäÆüÅöÆü¤Ë¤ªÅ¹¤ËÊÂ¤Ö
Àè¹ÔÈÎÇäÊ¬¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¥×¥Á¥×¥é¡¦¥É¥é¥³¥¹¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬Á´¹ñÈ¯Çä¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤Èºß¸Ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤Î¤ÇÈ¯ÇäÆüÅöÆü¤Ë¤ªÅ¹¤Ë½Ð¸þ¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¡¢¿Íµ¤¤Ê¾¦ÉÊ¤ä¥«¥é¡¼¤Ï¤¹¤°¤ËÇä¤êÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢³Î¼Â¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Áá¤á¤Ë¤ªÅ¹¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥Á¥×¥é¡¦¥É¥é¥³¥¹¤Ï¡¢¤ªÅ¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅ¹Æ¬È¯Çä¤ÎÆü»þ¤¬¿ôÆüÁ°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª¶á¤¯¤Î¤ªÅ¹¤ò²¿Å¹ÊÞ¤«Ä´¤Ù¤Æ¤ª¤¯¤ÈÎÉ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
£¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Ë¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë
¶áÇ¯¤Ç¤Ï¥Í¥Ã¥È¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤âÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤Ç¹ØÆþ¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤ëÊý¤ÏÇ¯¡¹Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿Íµ¤¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¾ì¹ç¡¢WEB¥µ¥¤¥È¤¹¤é³«¤±¤º¤Ë¿ôÊ¬¤Ç´°Çä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¡£
ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤ò»öÁ°¤ËºÑ¤Þ¤»¤Æ¤ª¤¯¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ä¥É¥é¥Ã¥¯¥¹¥È¥¢¤ÎÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤ÇÆ±»þ¤ËÈ¯Çä³«»Ï¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¥µ¥¤¥È¤òÁ´¤Æ³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤ò»öÁ°¤ËºÑ¤Þ¤»¤Æ¤ª¤¯¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ä¥É¥é¥Ã¥¯¥¹¥È¥¢¤ÎÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤ÇÆ±»þ¤ËÈ¯Çä³«»Ï¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¥µ¥¤¥È¤òÁ´¤Æ³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤É¤ÎÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤ÇÇã¤¦¤Ù¤¤Ê¤Î¡©
¡¸ø¼°ÄÌÈÎ
¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢¤è¤¯¤½¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤ªÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¸ÂÄê¤ÇÀè¹ÔÈ¯Çä¤ä¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¹ØÆþÆÃÅµ¤Î¤ª¤Þ¤±¡Ê¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¡Ë¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢º£²ó¤Î¾¦ÉÊ¤À¤±¤òÇã¤¤¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ï¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÉÕÍ¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â´Ô¸µ¤Ç¤¤º¤ËÌÞÂÎ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢É´²ßÅ¹¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ(¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×)¥µ¥¤¥È
³ÆÉ´²ßÅ¹¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½Åª¤ÊÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤¬¤³¤Á¤é¤Î¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£
¡ü»°±Û¡¦°ËÀªÃ°¡ÊISETAN BEAUTY online¡Ë
É´²ßÅ¹¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤ªÇã¤¤Êª¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤Í¡£¥³¥¹¥á°Ê³°¤Î¾¦ÉÊ¤âÉ´²ßÅ¹¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤âÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤ÇÉ´²ßÅ¹¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Î¹ØÆþ¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
£Amazon¡¦³ÚÅ·¡¦Yahoo!¡¦ZOZO¥³¥¹¥á¤Ê¤É
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢Amazon¡¦³ÚÅ·¡¦Yahoo!¡¦ZOZO¥³¥¹¥á¤Ê¤É¤ÎÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ç¤â¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤¬½ÐÅ¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥í¥Õ¥È¤äÅìµÞ¥Ï¥ó¥º¡¢³Æ¥É¥é¥Ã¥¯¥¹¥È¥¢±¿±Ä¤ÎÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤´¼«¿È¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥×¥Á¥×¥é¡¦¥É¥é¥³¥¹¤Î¾¦ÉÊ¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÈÎÇäÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²Á³Ê¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¥×¥é¥¤¥¹¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥µ¥¤¥È¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¥á¥ë¥«¥ê¤ä¥ä¥Õ¥ª¥¯¤Ê¤É¤ÇÅ¾Çä¾¦ÉÊ¤¬¹âÃÍ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¹ØÆþ¤ÎºÝ¤ÏÃí°Õ¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥»¥¶¥ó¥Ì¤Î½Õ¥³¥¹¥á¤ÇÌÜ¤â¤È¥á¥¤¥¯¤ò¹¹¿·¡ª
CEZANNE¡Ê¥»¥¶¥ó¥Ì¡Ë¡¡2026Ç¯½Õ¿·ºî¥³¥¹¥á¡¡¡Ø¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¶ËºÙ¥¢¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼EX¥×¥é¥¹¡Ù¡¡¡Ø¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¥°¥í¥¦¥³¡¼¥È¥Þ¥¹¥«¥é¡Ù¡¡¡Ø¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¶ËºÙ¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Þ¥¹¥«¥é¡Ù¡¡¡Ø¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¡õ¥·¥§¡¼¥É¥Ñ¥¦¥À¡¼¡Ù
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©º£²ó¤ÏCEZANNE¡Ê¥»¥¶¥ó¥Ì¡Ë¤Î2026Ç¯½Õ¿·ºî¥³¥¹¥á¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿¡Ø¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¶ËºÙ¥¢¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼EX¥×¥é¥¹¡Ù¤Ï¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÉÁ¤¿´ÃÏ¤È¡¢¤«¤¹¤ì¤Ë¤¯¤¤Ç»Ì©È¯¿§¤¬Ì¥ÎÏ♡
¡Ø¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¥°¥í¥¦¥³¡¼¥È¥Þ¥¹¥«¥é¡Ù¤Î¿·¿§¤Ï¥¯¥ê¥¢¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÈþÂ«¤Þ¤ÄÌÓ¤¬³ð¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¶ËºÙ¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Þ¥¹¥«¥é¡Ù¤Î¿·¿§¤Ï»È¤¤¤ä¤¹¤¤ÄêÈÖ¥Ö¥é¥¦¥ó¡£
¤É¤ó¤Ê¥á¥¤¥¯¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¯¡¢ËèÆü¤Î¥á¥¤¥¯¤Ë³èÌö¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¡õ¥·¥§¡¼¥É¥Ñ¥¦¥À¡¼¡Ù¤Î¿·¿§¤Ï¡¢°Å¤á¤ÎÈ±¿§¤ÎÊý¤ä¡¢¥á¥ó¥º¥á¥¤¥¯¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤â2026Ç¯3·î¾å½Ü¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤ó¤Ç¤Ï¿Íµ¤¤Î¥×¥Á¥×¥é¥³¥¹¥á¤ä¥É¥é¥³¥¹¡¢¥Ç¥Ñ¥³¥¹¤Ê¤É¡¢Ì¤È¯Çä¤Î¿·ºî¥³¥¹¥á¤ä¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢2026Ç¯½Õ¥³¥¹¥á¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤♡
¤³¤Îµ»ö¤òÆÉ¤ó¤À¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤µ»ö¤¬¤³¤Á¤é¢§
¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤ó¤È¤Ï¡©
²áµî5Ëü¸Ä°Ê¾å¤Î¥³¥¹¥á¤ò¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ÈþÍÆ¥á¥Ç¥£¥¢FORTUNE¡Ê¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤ó¡Ë¡£
¸½ºß¤Ç¤âËè·î150¸Ä°Ê¾å¤Î¥³¥¹¥á¤ò¡¢ÈþÍÆ»ñ³Ê¤òÂ¿¿ô¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÈþÍÆ¥é¥¤¥¿¡¼Îò8Ç¯°Ê¾å¤ÎÊÔ½¸Éô°÷¤¬¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼ÌÜÀþ¤Ç¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤óÊÔ½¸Éô°÷¼èÆÀ»ñ³Ê°ìÍ÷¡ä
¡üÆüËÜ²½¾ÑÉÊ¸¡Äê¡Ê¥³¥¹¥á¸¡Äê¡Ë1µé
¡ü¥³¥¹¥á¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å
¡ü´é¥¿¥¤¥×¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼1µé
¡ü²½¾ÑÉÊÀ®Ê¬¸¡Äê1µé¡Ê²½¾ÑÉÊÀ®Ê¬¾åµé¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡Ë
¡üÆüËÜ¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×ÃÎ¼±¸¡Äê»î¸³¡Ê¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¡Ë
¡ü¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ê12¥¿¥¤¥×¿ÇÃÇ¡Ë
¤½¤ó¤ÊÈþÍÆ¤ä¥³¥¹¥á¤¬Âç¹¥¤¤ÊÊÔ½¸Éô°÷¤¬¡¢¥Ç¥Ñ¥³¥¹¡¦¥×¥Á¥×¥é¥³¥¹¥á¡¦³¤³°¥³¥¹¥á¡ÊÃæ¹ñ / ´Ú¹ñ / ¥¿¥¤etc.¡Ë ¤Ê¤É¤ÎºÇ¿·¥³¥¹¥á¾ðÊó¤ò¡¢¤É¤³¤è¤ê¤âÂ®¤¯¤ªÆÏ¤±¡ª
¿·ºî¥³¥¹¥á¾ðÊó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¸¡¾Ú¤ä¥á¥¤¥¯Æ°²è¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÈþÍÆ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òËèÆüÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Î¡ÖÍß¤·¤¤¡×¤¬¤¤Ã¤È¤ß¤Ä¤«¤ëÈþÍÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹♡
▶︎FORTUNE¡Ê¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤ó¡ËÊÔ½¸Éô¤ÎÊÔ½¸¥Ý¥ê¥·¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²¼µ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://fortune-girl.com/guideline
