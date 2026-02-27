この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

買取業界の闇「破裂寸前のマーケット」金の高騰が終われば崩壊？急拡大の裏側

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

株式会社アクア取締役の松原氏が、自身のYouTubeチャンネル「ひとり開業チャンネル」で動画を公開。2026年に向けたフランチャイズ（FC）業界の展望について、業界のキーマンらと激論を交わした。



動画冒頭、竹村氏は昨今の経済状況を踏まえ、既存のロイヤリティモデルに警鐘を鳴らす。原価や人件費が高騰する中で「売上に対するパーセンテージだけというのは厳しくなる」と指摘。利益を圧迫された加盟店が「潰れていくと思う」と述べ、今後は「固定プラス売上の数パーセント」というハイブリッド型が主流になるのではないかと予測した。また、鰻の成瀬の山本社長は「世の中があまりにも加盟店に寄りすぎ」と語り、「失敗したら本部のせいは素直におかしい」と、ビジネスにおける自己責任の重要性を訴えた。



中盤では、急拡大を続ける買取業界の話題へ。買取マクサスの関社長は、競合他社が短期間で数百店舗を出店している現状に触れつつ、「これを追い風にしているのは金の高騰」と分析。「金（相場）が緩まると結構きつかったり」と述べ、「破裂寸前のマーケットになってそう」とバブル崩壊への懸念を示した。これに対し竹村氏は、単なる買取ではなく、家の中に入り込む「便利屋」的なアプローチにこそ勝機があると補足した。



終盤、議論は「本部社長はSNSをやるべきか」というテーマに発展。松原氏は「やらないほうがいい」と断言した。「SNSは一種の麻薬性があって、いくらだって自分をすごい奴に見せられる」と指摘しつつ、加盟店との付き合いは数十年続く長期的なものであると強調。「SNSで虚勢を張ったそこが通用する世界じゃない」と、画面上の演出よりも実直な信頼関係の構築が重要であると説いた。