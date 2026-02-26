アイドルグループ「新世界ギルドール」をプロデュースする桜井みゆ氏が26日に自身のX（旧ツイッター）を更新。お笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃん（49）のポストに傷ついたと心境をつづった。

24日にアイドルフェス「天下一武道館」が日本武道館で行われた。15組のグループが参加していたが、ネット上の一部では「客席がガラガラだった」などの報告があり、クロちゃんは何についてかは明言しなかったが「夢の舞台の価値を下げないでほしい」とだけポストしていた。

この投稿を受けて、桜井氏は「武道館は私たちにとって憧れの場所です。価値が下がったのポスト。私はとても悲しかったです」「天下一武道館に出ているグループや運営は全員武道館の夢を汚したと言いきられたことが本当に悲しかったです」と心境を吐露。

また「新世界ギルドールメンバーも、努力がなかったわけではなくこれでも必死にやってきました。みえてない必死な努力は、してないと同じと思われても仕方ないですが、メンバーには日々想いがあって走りました。会場にお越しくださってる方々は、ライブを見て想いは伝わってると思います」としファンに向けては「新世界ギルドールは絶対に売れたいです！どうかこれからもよろしくお願いします」と呼びかけていた。