「肌を露出して踊ったり…」田中美久がバズらせた“過激ダンス動画”に驚き「出してるし揺らしてる」

令和のあざと女王・森香澄が、さまざまな企画に体を張って挑戦していく番組『森香澄の全部嘘テレビ』。

2月25日（水）の放送では、出演者たちがTikTokでバズるための工夫を暴露する場面があった。

【映像】「出してるし揺らしてる」“令和のグラビアクイーン”のTikTokダンス

今回は森香澄、森本晋太郎（トンツカタン）に加え、村重杏奈と田中美久の元HKT48という共通点をもった2人とともに「乗り遅れちゃった報告会」を開催。

世間ではめちゃくちゃ流行っているのに、実は自分だけやったことがないモノを初告白していくという企画だ。

それぞれが乗り遅れた意外なモノを発表していくなか、田中は「流行りのTikTokダンスに乗り遅れちゃいました」と明かして一同を驚かせる。

村重も「TikTokすごいしているイメージある」という田中だが、実はいつも流行のピークの時期に乗れておらず、バズるダンスかどうか他の人の様子を伺ってしまうのだとか。

すると田中は「普通に踊ってもあれなので、ちょっと前に流行ってたやつを肌を露出して踊ったりとか…」と赤裸々に告白。

スタジオでそのダンス動画を見てみると、キャミソール姿で踊る田中の姿に「スゴい！めっちゃ揺らしてる」（森）、「出してるし揺らしてるやん」（村重）と女性陣も驚くことに。

実際には100万再生は超えるほどバズっているそうなのだが、本人曰く「流行ったときに撮ればもっとバズれた」といつも後悔していると明かした。

これに森は、「私も流行りのTikTokにちょい乗り遅れる。で、ちょっとバズる工夫をしている」と告白する。

そこから森が、M!LKの『イイじゃん』の音源を使用した動画であえて“プチ炎上”させた実例を挙げると、その高等すぎるテクニックに田中は思わず「貪欲すぎないですか？」と驚いていた。