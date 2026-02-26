Yunth×BTS・Vキャンペーン開催！限定ステッカーが当たる♡
スキンケアブランドYunth(ユンス)が、ブランドアンバサダーBTS・Vさんの就任を記念したレシート応募キャンペーンを開催します。対象商品を購入すると、ここでしか手に入らないオリジナルステッカーシートやスペシャルセットが当たるチャンス。日々のスキンケアを楽しみながら応募できる、ファン必見の期間限定企画です♡
BTS・V限定アイテムが当たる
2026年2月26日(木)～4月30日(木)の期間限定で「Yunth │ Vオリジナルアイテムが当たる！レシート応募キャンペーン」を開催。
対象期間中にYunth商品を合計5,000円(税込)以上購入したレシートで応募できます。5,000円(税込)以上分のレシートにつき1口応募可能で、応募回数に制限はありません。
購入対象は全国のバラエティストアやドラッグストアの店頭のほか、楽天市場・Amazonなどの公式ECモール、公式ブランドサイト(定期購入含む)も対象です。
応募はYunth公式LINEからレシート画像をアップロードするだけなので、気軽に参加できます。
キャンペーン概要
対象購入レシート期間：2026年2月26日(木)0:00～4月30日(木)23:59まで
応募期間：2026年2月26日(木)10:00～4月30日(木)23:59まで
応募方法：Yunth対象商品を合計5,000円(税込)以上購入し、Yunth公式LINEからレシート画像をアップロード。
※5,000円(税込)以上分のレシートにつき1口応募可能
※内容は予告なく変更になります。あらかじめご了承ください。
購入場所：
Yunth商品取扱店舗(全国のバラエティストア、ドラッグストアなど)、
Yunth公式ECモール(楽天市場、Amazonなど)、公式ブランドサイト(定期購入含む)
ステッカー＆豪華セット内容
A賞〈Yunth │ Vオリジナルステッカーシート〉
本キャンペーンのために制作された特別デザインのステッカーシート。4種類の異なるビジュアルのVさんを1枚に収め、1枚ずつ剥がして使える仕様です。
スマートフォンやノート、ポーチなど身近なアイテムに貼って楽しめる、ファンには嬉しい限定アイテムです。
当選者数：1,000名様
B賞〈Yunthオリジナルセット〉
Yunthの人気商品をまとめて体験できるスペシャルセット。ブランドの代表的なスキンケアを一度に試せる豪華な内容になっています。
当選者数：100名様
Yunthの人気スキンケア
Yunthは、使用期限30秒¹の生ビタミンC²を配合した「生VC美白美容液」で知られるスキンケアブランド。累計販売個数は650万個*³を突破し、多くの世代から支持されています。
生ビタミンC*²を新鮮な状態で届ける独自設計により、毎日のスキンケアをより特別な時間にしてくれるのも魅力です。
*1：推奨期限のこと。30秒経過しても使用できます
*2：アスコルビン酸
*3：2025年9月末時点
※内容は予告なく変更になります。あらかじめご了承ください。
この機会にYunthを体験してみて♡
Yunthのスキンケアを楽しみながら、BTS・Vさんの限定アイテムが手に入るチャンスは今だけ。普段愛用している方はもちろん、気になっていた方にもぴったりのキャンペーンです。
お気に入りのアイテムを見つけながら応募して、特別なオリジナルグッズをぜひ手に入れてみてください♪