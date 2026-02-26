この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【返信が超楽だ】GmailのAI機能がすごすぎた。Gemini Proによる返信文の作成機能が神としかいいようがないですよ

IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、YouTubeチャンネル「戸田覚ガジェット【辛口】点数評価」で動画を公開。Gmailに搭載されたAI機能「Gemini（ジェミニ）」を活用し、メールの返信文を自動生成する方法を紹介した。



戸田氏が「本当に素晴らしい」「神機能」と絶賛するのは、GoogleのAI「Gemini」の有料版（Gemini Advanced等）ユーザーが利用できるGmailの「文章サポート」機能だ。従来の定型文挿入とは異なり、届いたメールの文脈をAIが理解し、状況に応じた適切な返信文を一瞬で作成してくれるという。



使い方はシンプルだ。返信画面にある「ペン」のアイコン（文章サポート）をクリックし、プロンプト入力欄に「わかりました」「参加できません」「資料は20ページで大丈夫ですか」といった短い指示を入力するだけである。するとAIが、相手の名前や用件を踏まえた上で、ビジネスに適した丁寧な文章を自動で生成する。作成された文章は、ワンクリックで「よりフォーマルに」「より短く」といったトーンの調整も可能だ。



戸田氏はこの機能の真骨頂について、スマートフォンでの利用シーンを挙げる。スマホ版Gmailアプリでも同様の機能が使え、特に音声入力との相性が抜群だという。移動中や出先でキーボードを打てない状況でも、「了解しました」と音声で吹き込むだけで、AIがしっかりとした構成の返信メールを作成してくれる。



「出先でメールを打たなくていいんです。音声入力一発でここまでできてしまう」と戸田氏は強調。パソコンだけでなくスマホでも高度なAI支援を受けられるこの機能は、ビジネスパーソンのメール処理時間を劇的に短縮し、業務効率を大きく向上させるツールとなりそうだ。