片山さつき財務大臣、国民民主党の玉木雄一郎代表、大蔵省（現・財務省）の元官僚で経済学者の髙橋洋一氏という“財務省出身トリオ”が、生放送番組で夢の競演（玉木代表はリモート出演）！ 3人が互いの印象を語り合う中で、毒舌発言の多い髙橋氏が素直に片山大臣へ謝罪する一幕があった。

史上初の女性財務大臣である片山大臣は、大蔵省時代の2年先輩である髙橋氏について、「エコノミストの数学の天才みたいな方」「異彩をいい意味でずっと放っている方」とコメント。片山大臣に褒められて髙橋氏が嬉しそうな表情を見せると、タレントの東野幸治は「いい意味でも悪い意味でも」とからかい、スタジオの笑いを誘った。

一方で髙橋氏は片山大臣の当時の印象について、「ビックリですよ。ものすっごくキレイな人が入ってきて」と回顧。続けて、「2年先輩だと、先輩面吹かせて昼飯を強制的に一緒に食えって言えるわけ。みーんなで行って。私なんかついでにゴルフも一緒に行っちゃったの。覚えています？」と振り返りつつ片山大臣にたずねた。

片山大臣が「覚えています。埼玉の河川敷」と答えると、髙橋氏は「そうそうそう！」「みんなに引っ張りだこでね。今日はやっ……あの、飯食ったぞとか、そんな話を（仲間内で）ずっとしていた」とハイテンションに。途中、言いかけた言葉を飲み込んで別の表現で言い直した彼に東野は、「生放送ですから発言気を付けてくださいね」とツッコみ、またもやスタジオ一同を笑わせた。

さらに髙橋氏は、「あるYouTubeで『片山さんは税務署長やってない』って言っちゃったんだけど、やっていたから。ごめんなさいね片山さん。ごめんなさい本当に」と謝罪。彼に片山大臣は、「国税の現場の組合の人が教えてくれたんですよ。『髙橋さん間違っているよ』って」と、問題を認識していたことを明かした。

続けて髙橋氏は、「制度としてなかったから、女性はないと思っていたんだけど、やっぱり（税務署長を）やっているんだよ。すごいんだよ、片山さん！」と称賛。何かと毒舌発言が多い髙橋氏の打って変わった姿に、東野は「髙橋先生、いつもの切れ味があまりないです！」とイジり、再びスタジオ一同を爆笑させた。

そんな中で玉木代表は、大蔵省時代の11年先輩の片山大臣について、「何やっても女性初（という冠）が常に付きまとっている省内の有名人だった」と発言。一方で片山大臣は、玉木代表の初当選時を振り返り、「この人は党の中ですごく上がるだろうなと思っていたら急に頭角を現した」「初めから党首を目指している人だなと思った」と称賛した。こうした期待の言葉に、玉木代表は「頑張ります！」と恐縮して返答し、共演者たちを笑わせた。

なお、財務省出身トリオの夢の共演は、2月21日に生放送された情報バラエティ番組『教えて！ニュースライブ 正義のミカタ』（ABCテレビ）で実現した。同放送回で3人は、第2次高市内閣の目玉政策“責任ある積極財政”のほか、世間で湧き上がる“財務省悪玉論”について討論を繰り広げた。

